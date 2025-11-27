Memorial Paranista oferece oficinas gratuitas de decoração natalina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Memorial Paranista, em Curitiba, promoverá em dezembro três oficinas para ensinar a população a criar decorações natalinas artesanais. As atividades incluem modelagem em argila e cerâmica fria, pintura de peças em gesso e confecção de velas especiais.

Duas das oficinas serão gratuitas. Nos dias 3 e 7 de dezembro, a artista visual Victoria Velazquez ensinará a criar enfeites natalinos usando cerâmica fria, com 20 vagas por sessão. O material será fornecido gratuitamente e as peças poderão ser levadas para casa.

Victoria também oferecerá um ateliê gratuito de pintura de pequenos enfeites de gesso para árvores de Natal. Com 20 vagas cada, as oficinas acontecerão de 10 a 14 de dezembro, às 14h30, e de 16 a 21 de dezembro, às 17h.

A única oficina paga, no valor de R$ 60, ensinará a moldar argila, esmaltar peças e fazer velas aromatizadas. Acontecerá nos dias 2, 9 e 13 de dezembro, com 15 vagas no total. Os moldes 3D são inspirados na obra do escultor paranaense João Turin.

As inscrições para todas as oficinas devem ser feitas pelo Guia Curitiba. O Memorial Paranista está localizado na Rua Mateus Leme, 4700, no bairro São Lourenço. Mais informações sobre horários e classificação etária estão disponíveis no site do evento.