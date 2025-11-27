Natal de Curitiba 2025

Memorial Paranista oferece oficinas gratuitas de decoração natalina

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/11/25 11h02
Memorial Paranista tem oficinas de velas e enfeites natalinos. Foto: Divulgação

O Memorial Paranista, em Curitiba, promoverá em dezembro três oficinas para ensinar a população a criar decorações natalinas artesanais. As atividades incluem modelagem em argila e cerâmica fria, pintura de peças em gesso e confecção de velas especiais.

Duas das oficinas serão gratuitas. Nos dias 3 e 7 de dezembro, a artista visual Victoria Velazquez ensinará a criar enfeites natalinos usando cerâmica fria, com 20 vagas por sessão. O material será fornecido gratuitamente e as peças poderão ser levadas para casa.

Victoria também oferecerá um ateliê gratuito de pintura de pequenos enfeites de gesso para árvores de Natal. Com 20 vagas cada, as oficinas acontecerão de 10 a 14 de dezembro, às 14h30, e de 16 a 21 de dezembro, às 17h.

A única oficina paga, no valor de R$ 60, ensinará a moldar argila, esmaltar peças e fazer velas aromatizadas. Acontecerá nos dias 2, 9 e 13 de dezembro, com 15 vagas no total. Os moldes 3D são inspirados na obra do escultor paranaense João Turin.

As inscrições para todas as oficinas devem ser feitas pelo Guia Curitiba. O Memorial Paranista está localizado na Rua Mateus Leme, 4700, no bairro São Lourenço. Mais informações sobre horários e classificação etária estão disponíveis no site do evento.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.