22º Festival do Caranguejo começa nesta semana em Pontal do Paraná

A 22ª edição do Festival do Caranguejo em Pontal do Paraná, no litoral, está chegando. Neste ano, o evento acontece entre os dias 5 e 28 de dezembro, marcando oficialmente a abertura do verão 2025/2026.
A tradicional dúzia de caranguejos, prato-símbolo da região, estará em evidência nas mesas de 25 estabelecimentos participantes, que também apresentarão criações especiais elaboradas com a carne do crustáceo.
A festa gastronômica tem abertura oficial na Praça de Shangri-lá, carinhosamente conhecida como Praça do Caranguejo, no dia 6 de dezembro.
Para Luciana Goldschmidt Costa, secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o festival vai muito além da gastronomia. “O festival representa a cultura local e contribui para o turismo e a economia do município”, afirma ela, destacando que o evento foi planejado em parceria com diversos setores para receber moradores e visitantes.
Entre os restaurantes que participam do festival está o Restaurante da Danuzia, localizado na Ilha do Maciel. A proprietária, Danuzia do Pilar Ramos Cordeiro, celebra o evento.
“Para nós aqui do restaurante foi ótimo participar do festival. Tivemos mais movimento, principalmente depois da divulgação na ilha, e o público procurou bastante o caranguejo tradicional, que é o nosso prato principal. A expectativa é que este ano o evento seja ainda melhor”, afirmou.
Realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o festival conta com o apoio do Conselho Municipal de Turismo e se consolidou como um dos eventos mais tradicionais do litoral paranaense.