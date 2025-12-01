Chuvas devem diminuir e tempo estabiliza no Paraná a partir de quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê que o tempo volte gradativamente a ficar estável em todo o Estado a partir de quarta-feira (3), após chuvas que começaram no domingo em algumas regiões. As temperaturas, que ultrapassaram 35°C em várias cidades no fim de semana, devem ficar um pouco mais baixas.

No domingo, as temperaturas superaram 35°C em 20 estações meteorológicas no Paraná, com as mais altas registradas em Loanda e Capanema (38,7°C). Rajadas de vento fortes foram observadas em diversas cidades, chegando a 79,2 km/h em Planalto. Os maiores acumulados de chuva ocorreram em Curitiba – Santa Felicidade (60,2 mm) e Curitiba – Boa Vista (51,4 mm), com registro de granizo na Capital e em São José dos Pinhais.

A previsão para segunda-feira (1) e terça-feira (2) é de chuvas a qualquer hora do dia, com risco de tempestades em praticamente todas as regiões paranaenses. As temperaturas devem ficar mais amenas, exceto na região Norte, onde as máximas ainda podem atingir 30°C.

Na quarta-feira (3), a chuva deve persistir nas regiões Leste e Norte, enquanto nas demais áreas o tempo tende a ficar mais estável. Entre quarta e quinta-feira (4), o mar ficará agitado, com ondas de 1,5 a 3 metros de altura.

Para quinta e sexta-feira (4 e 5), espera-se um pouco mais de nuvens na região Leste devido ao ingresso de umidade do oceano. As temperaturas devem cair no amanhecer, chegando a 14°C ou 15°C no Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.