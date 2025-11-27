Verão Maior Paraná inicia em dezembro com atividades no Litoral e Noroeste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Estado lança em dezembro a nova edição do Verão Maior Paraná, oferecendo estrutura de esporte, lazer e serviços no Litoral e Noroeste do estado. O projeto acontecerá de 28 de dezembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026, com postos fixos em pontos estratégicos das praias e balneários.

No Litoral, os postos estarão em Guaratuba, Matinhos (Caiobá e Riviera), Praia de Leste, Shangrilá, Ipanema e, como novidade, Paranaguá/Ilha do Mel. Na região Noroeste, as ações retornam a Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná, fortalecendo o turismo esportivo local.

A operação contará com 300 profissionais, incluindo equipes itinerantes, de avaliação, promoção e eventos. Os postos fixos funcionarão de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h, oferecendo atividades gratuitas para todas as idades.

A estrutura dos postos inclui quadras de vôlei de praia, futebol de areia, beach tênis, além de áreas para handebol de praia, recreação infantil e equipamentos como muro de escalada e tirolesa. A programação diária abrange aulas de ginástica, recreação, práticas esportivas e empréstimo de materiais esportivos.

Atividades itinerantes, como muro de escalada e tirolesa, percorrerão diferentes praias ao longo do evento. Escolinhas esportivas de beach tennis e taekwondo também fazem parte da programação, assim como aulas diárias de yoga, funcional, ritmos latinos e ginástica nos palcos dos postos.

As equipes itinerantes atenderão localidades como Antonina, Morretes e diferentes praias de Guaratuba e Pontal do Paraná, ampliando o alcance das atividades oferecidas ao público durante o verão paranaense.