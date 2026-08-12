Veja as escolas estaduais e municipais do Paraná com as maiores e as menores notas no Ideb

O Paraná foi campeão do ranking da educação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos três recortes avaliados pelo Ministério da Educação (MEC). O estado teve média 6,9 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 5,8 nos anos finais do Ensino Fundamental e 5,1 no Ensino Médio.
Além do desempenho estadual, os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) permitem identificar quais escolas se destacaram e quais registraram as menores notas em cada etapa de ensino.
Para calcular o Ideb, os técnicos do Inep combinam a taxa de aprovação, percentual médio de estudantes que passaram de ano, com o desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), exame que avalia conhecimentos em língua portuguesa e matemática.
Apesar de ser o principal indicador da educação básica brasileira, o Ideb não resume sozinho a qualidade de uma escola. O resultado é influenciado por diversos fatores, entre eles o contexto socioeconômico em que a escola está inserida, as condições de ensino e as características do território.
A lista abaixo reúne as dez escolas estaduais e municipais que tiveram as maiores e as menores notas do Ideb em cada etapa de ensino nesta edição, assim como os municípios em que estão localizadas e o número de alunos matriculados naquela etapa segundo o portal Consulta Escolas, da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Quando há empate na nota de corte, as demais escolas com a mesma pontuação são mencionadas ao final.
As 10 escolas com as maiores notas do Ideb
Anos iniciais do Ensino Fundamental
- Escola Municipal Serranópolis do Iguaçu (Serranópolis do Iguaçu), com 308 alunos matriculados no Ensino Fundamental – 9,1 pontos;
- Escola Municipal João da Costa Viana (Foz do Iguaçu), com 1.131 alunos – 9 pontos;
- Escola Municipal João Paulo I (Foz do Iguaçu), com 117 alunos – 9 pontos;
- Escola Municipal Guerino Lotici (Realeza), com 31 alunos – 9 pontos;
- Escola Municipal Edith Ebiner Eckert (Paranavaí), com 166 alunos – 8,9 pontos;
- Escola Municipal Modesto de Palma (Realeza), com 68 alunos – 8,8 pontos;
- Escola Municipal José I. Brianezi (Apucarana), com 145 alunos – 8,7 pontos;
- Escola Municipal Germano Mayer (Arapongas), com 430 alunos – 8,7 pontos;
- Escola Municipal Tiradentes (Mercedes), com 343 alunos – 8,7 pontos;
- Escola Municipal Cecília Meireles (Paranavaí), com 8,7 pontos.
Também ficaram com 8,7 pontos as escolas municipais Hercoles Bosquirolli (Cascavel), com 263 alunos; Dacia Fortes (Paranavaí), com 120 alunos; e Hermeto Botelho (Paranavaí), com 521 alunos.
Anos finais do Ensino Fundamental
- Colégio Estadual Geremias Lunardelli (Grandes Rios), com 157 alunos matriculados no Ensino Fundamental – 7,5 pontos;
- Colégio Estadual Cristo Rei (Manoel Ribas), com 88 alunos – 7,5 pontos;
- Colégio Estadual do Paraná (Curitiba), com 374 alunos – 7,4 pontos;
- Colégio Estadual Rural Pinhalzinho (Rio Bonito do Iguaçu), com 64 alunos – 7,4 pontos;
- Colégio Estadual Doutor Caetano Munhoz da Rocha (Nova Aliança do Ivaí), com 79 alunos – 7,3 pontos;
- Escola Estadual Jardim Canadá (Umuarama), com 240 alunos – 7,3 pontos;
- Colégio Estadual do Campo Faxinal dos Francos (Rebouças), com 95 alunos – 7,2 pontos
- Colégio Estadual do Campo Agrônomo Hintz (Cândido de Abreu), com 119 alunos – 7,2 pontos
- Colégio Estadual Santos Dumont (Santa Helena), com 102 alunos – 7,2 pontos
- Colégio Estadual Castro Alves (Quedas do Iguaçu), com 82 alunos – 7,2 pontos
Também aparecem com 7,2 pontos o Colégio Estadual Teotônio Vilela (Santa Helena), com 113 alunos, e o Colégio Estadual do Campo Maralúcia (Medianeira), com 86.
Seis dos sete Colégios da Polícia Militar do Paraná (CPMs) também estão entre as melhores notas do estado, mas foram listados separadamente devido a suas distinções administrativas do restante das escolas estaduais. Além de operarem sob um sistema de gestão compartilhada entre a Seed e a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), possuem regulamento interno próprio e processo seletivo classificatório para ingresso nas instituições, com reserva de vagas para dependentes de militares.
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Londrina, com 420 alunos no Ensino Fundamental – 7,7 pontos;
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Pato Branco, com 532 alunos – 7,7 pontos;
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em União da Vitória, com 334 alunos – 7,4 pontos;
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Maringá, com 583 alunos – 7,3 pontos;
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Foz do Iguaçu, com 463 alunos – 7,3 pontos;
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Curitiba, com 650 alunos – 7,2 pontos;
Ensino Médio
- Colégio Estadual do Campo Santa Rosa do Ocoí (São Miguel do Iguaçu), com 39 alunos matriculados no Ensino Médio – 6,7 pontos;
- Colégio Estadual do Campo Distrital de Joá (Joaquim Távora), com 79 alunos – 6,6 pontos;
- Colégio Estadual Laranjeiras do Sul (Laranjeiras do Sul), com 289 alunos – 6,5 pontos;
- Colégio Estadual Lúcia A. de Oliveira Schoffen (Altônia), com 254 alunos – 6,5 pontos;
- Colégio Estadual Miguel Dias (Joaquim Távora), com 427 alunos – 6,4 pontos;
- Colégio Estadual Nestor Victor dos Santos (São Miguel do Iguaçu), com 349 alunos – 6,4 pontos;
- Colégio Estadual Prof. Newton Guimarães (Londrina), com 562 alunos – 6,4 pontos;
- Colégio Estadual Hercília F. Nascimento (Mangueirinha), com 43 alunos – 6,3 pontos;
- Colégio Estadual Cândido Portinari (Ampére), com 163 alunos – 6,3 pontos;
- Colégio Estadual Tomé de Souza (Novo Itacolomi), com 121 alunos – 6,3 pontos.
Da mesma forma que na etapa dos anos finais do Ensino Fundamental, os Colégios da Polícia Militar do Paraná que ocuparam as primeiras posições foram listados separadamente.
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Curitiba, com 1.068 alunos no Ensino Médio – 6,8 pontos;
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Pato Branco, com 1.145 alunos – 6,7 pontos;
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Cornélio Procópio, com 618 alunos – 6,6 pontos;
- Colégio da Polícia Militar do Paraná em Londrina, com 759 alunos – 6,6 pontos.
As 10 menores notas do Ideb
Anos iniciais do Ensino Fundamental
- Escola Municipal Manoel José Lopes (Grandes Rios), com 263 alunos no Ensino Fundamental – 3,7 pontos;
- Escola Rural Municipal Salim do Carmo (Guaraqueçaba), com 82 alunos – 3,8 pontos;
- Escola Municipal Professora Maria Trindade da Silva (Paranaguá), com 99 alunos – 4,6 pontos;
- Escola Municipal Pref. Eurípedes de Siqueira (Almirante Tamandaré), com 314 alunos – 4,7 pontos;
- Escola Municipal do Campo Maria Cavassin Manfron (Almirante Tamandaré), com 58 alunos – 4,7 pontos;
- Escola Municipal Maria Cândida P. Salles (Londrina), com 239 alunos – 4,7 pontos;
- Escola Municipal Heinrich de Souza (Piraquara), com 612 alunos – 4,7 pontos;
- Escola Municipal João Batista de Siqueira (Almirante Tamandaré), com 97 alunos – 4,7 pontos;
- Escola Municipal do Campo Nossa Senhora do Rocio (Pinhão), com 60 alunos – 4,7 pontos;
- Escola Municipal Alexandre Perussi (Almirante Tamandaré), com 275 alunos – 4,7 pontos.
Anos finais do Ensino Fundamental
- Colégio Estadual Thiago Terra (Londrina), com 338 alunos no – 3,9 pontos;
- Escola Estadual do Campo Piraí Mirim Pedro Solek (Piraí do Sul), com 36 alunos – 3,9 pontos;
- Colégio Estadual Jardim Interlagos (Cascavel), com 679 alunos – 4,0 pontos;
- Colégio Estadual Cristóvão Colombo (Jardim Alegre), com 150 alunos – 4,0 pontos;
- Colégio Estadual Domingos Zanlorenzi (Curitiba), com 119 alunos – 4,2 pontos;
- Escola Municipal Professora Desauda B. da C. Pinto (Morretes), com 437 alunos – 4,3 pontos;
- Colégio Estadual do Campo São Judas Tadeu (Santa Izabel do Oeste), com 32 alunos – 4,3 pontos;
- Colégio Estadual Almirante Tamandaré (Cruzeiro do Oeste), com 144 alunos – 4,3 pontos;
- Colégio Estadual Ana Boico Olinquevicz (General Carneiro), com 115 alunos – 4,3 pontos;
- Colégio Estadual Princesa Isabel (Cerro Azul), com 700 alunos – 4,3 pontos.
Ensino Médio
- Colégio Estadual do Campo Vila Palmira (São João do Triunfo), com 117 alunos matriculados no Ensino Médio – 3,7 pontos.
- Colégio Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira (Palmas), com 87 alunos – 3,7 pontos.
- Colégio Estadual Professora Agalvira B. Pinto (Araucária), com 267 alunos – 3,9 pontos.
- Colégio Estadual Lincoln Setembrino Coimbra (Araucária), com 281 alunos – 3,9 pontos.
- Colégio Estadual Francisco Lechinoski (Quitandinha), com 68 alunos – 3,9 pontos.
- Colégio Estadual do Campo Pres. Getúlio Vargas (Ivaté), com 45 alunos – 4,0 pontos.
- Colégio Estadual Professora Irmã Antônia B. Bianchini (Lapa), com 98 alunos – 4,0 pontos.
- Colégio Estadual São João do Pinhal (São Jerônimo da Serra), com 46 alunos – 4,0 pontos.
- Colégio Estadual Percy Teixeira de Faria (Rio Branco do Sul), com 82 alunos – 4,0 pontos.
- Colégio Estadual Rui Barbosa (Itaúna do Sul), com 123 alunos – 4,0 pontos.
Também ficaram com 4,0 pontos os colégios estaduais Vilson Miranda (Mauá da Serra), com 101 alunos, e Cyriaco Russo (Bandeirantes), com 288 alunos.