Paraná lidera ranking nacional do Ideb pelo terceiro ano consecutivo

O Paraná ficou em primeiro lugar no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) pelo terceiro ano consecutivo. Os dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que o estado obteve a nota 5,1 no Ensino Médio, 5,8 nos Anos Finais do Ensino Fundamental na rede pública e 6,9 nos Anos Iniciais da rede pública.

No Ensino Médio, a nota 5,1 situou o Paraná à frente do Piauí (5,0), Espírito Santo (4,9) e Rio Grande do Sul (4,9). A média nacional dessa etapa ficou em 4,5, e a média da rede estadual brasileira em 4,3.

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental na rede pública, a nota de 5,8 superou a média nacional de 5,0. Ao considerar todas as redes de ensino, o resultado do estado atingiu 5,9, superando Ceará e Goiás, ambos com 5,7.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede pública, a média de 6,9 ficou acima do índice nacional de 6,1 e ultrapassou os resultados do Ceará (6,8), Santa Catarina (6,5) e São Paulo (6,5).

Evolução da aprendizagem e redução de disparidades

Entre 2023 e 2025, a proficiência em Matemática na rede estadual subiu de 264,55 para 275,25 nos Anos Finais do Ensino Fundamental (aumento de 10,70 pontos) e de 278,04 para 288,65 no Ensino Médio (avanço de 10,61 pontos). Em Língua Portuguesa, o crescimento foi de 7,98 pontos nos Anos Finais e de 8,48 pontos no Ensino Médio.

No histórico recente, a pontuação do Paraná no Ensino Médio passou de 4,0 em 2017 (9ª posição nacional) para 5,1 em 2025. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o indicador evoluiu de 4,9 para 5,9 no mesmo período.

A diferença entre o desempenho das redes pública e privada também apresentou diminuição entre 2023 e 2025. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o espaço entre as redes caiu de 1,1 para 0,5 ponto. No Ensino Médio, a variação passou de 1,2 para 0,8 ponto.

Ações de apoio pedagógico

Entre as medidas adotadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) está o Programa de Recomposição da Aprendizagem, implementado em 2025. A ação disponibiliza duas aulas semanais adicionais de Língua Portuguesa e Matemática para turmas do 9° ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, contando com dois professores em sala de aula, acompanhamento por avaliações periódicas e planejamento específico.

Em seu ano de estreia, a iniciativa atendeu mais de 251 mil estudantes. A rede estadual também atua em parceria com as gestões municipais em programas de alfabetização, formação de professores e aplicação de avaliações diagnósticas para acompanhamento pedagógico.