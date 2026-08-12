Estradas do Paraná hoje: caminhão tomba, saqueadores agem e trecho da BR-277 vira o caos

Um caminhão tombou na BR-277, em Nova Laranjeiras, e saqueadores aproveitaram para roubar a carga. A rodovia está totalmente interditada no km 484, com bloqueios preventivos também em Guaraniaçu e Laranjeiras do Sul. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar atuam no local, mas ainda não há previsão de liberação. Além disso, obras em outras sete rodovias do Paraná exigem atenção dos motoristas nesta quarta-feira (12).

Bloqueio total na BR-277

BR-277 (Nova Laranjeiras)

A BR-277 está totalmente interditada no km 484, em Nova Laranjeiras, após o tombamento de um caminhão seguido de saque de carga na região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar atuam no local. Por questões de segurança, também foram realizados bloqueios preventivos em Guaraniaçu e na praça de pedágio de Laranjeiras do Sul.

A orientação aos motoristas é buscar rotas alternativas e evitar o trecho interditado.

Obras e interdições parciais

As concessionárias Via Araucária e EPR Paraná mantêm diferentes frentes de trabalho nesta quarta-feira, com bloqueios parciais e operações no sistema “Pare e Siga”.

PR-151 (Ponta Grossa)

Entre os quilômetros 338 e 343, estão previstas interdições temporárias de até 45 minutos para o lançamento das vigas do novo Viaduto da Variante.

PR-423 (Campo Largo)

No km 35, a rodovia opera com bloqueio parcial devido às obras de reforço estrutural. Os trabalhos ocorrem das 7h às 17h.

BR-277 (Irati)

No km 255, equipes realizam manutenção de defensa metálica. A intervenção ocorre das 7h às 17h, com restrições no trecho.

BR-376 (Curitiba)

A BR-376 recebe intervenções durante a noite. No km 601, está prevista a pintura de viaduto, enquanto o km 594 recebe serviços de manutenção de dreno.

As atividades ocorrem das 19h às 5h.

BR-476 (Curitiba)

No km 143 da BR-476, equipes realizam pintura de faixas. Durante os serviços, a rodovia opera com faixas reduzidas entre 19h e 5h.

PR-418 (Almirante Tamandaré)

No Contorno Norte de Curitiba (PR-418), o km 16 recebe serviços de reciclagem do pavimento durante o período noturno.

Os motoristas devem respeitar a sinalização provisória e reduzir a velocidade ao passar pelos trechos em obras.