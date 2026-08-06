Veja as cidades do Paraná com as maiores e as menores notas no Ideb 2025

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira, confirmou o Paraná na liderança das avaliações do Ensino Fundamental, nos anos iniciais e finais, e do Ensino Médio. O estado foi o mais bem colocado pela terceira vez seguida, com notas acima das médias nacionais nos três recortes do índice.
Para calcular o índice, os técnicos do Inep combinam a taxa de aprovação dos estudantes (percentual médio de alunos aprovados ao fim do ano letivo) com o desempenho estudantil no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), exame que avalia conhecimentos em língua portuguesa e matemática.
Segundo os dados disponibilizados pelo Inep, os dez primeiros municípios com as maiores notas em cada um dos três recortes apresentaram taxas de aprovação próximas de 100% no Ideb 2025. Dessa forma, o índice final (Ideb) ficou bastante próximo da nota de desempenho dos estudantes no Saeb nos municípios com as maiores pontuações.
Do outro lado da tabela, nas cidades onde foram registradas as menores pontuações, as taxas de aprovação também foram elevadas. A diferença esteve, portanto, principalmente no desempenho dos estudantes nas avaliações do Saeb.
A lista apresenta os dez primeiros municípios em ordem de pontuação. Quando há vários municípios com a mesma nota, os demais são mencionados ao final. Nos anos iniciais, a classificação considera a rede pública como um todo. Já nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, foram considerados os resultados da rede estadual, conforme os dados divulgados pelo Inep.
Principal indicador da educação básica no país, o Ideb considera apenas o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática e a taxa de aprovação, sem levar em conta outros aspectos da aprendizagem ou diferenças de contexto entre as redes de ensino. Por isso, a comparação entre municípios serve mais como um retrato do indicador do que como uma medida absoluta da qualidade da educação.
Saiba o que disse o secretário da Educação, Roni Miranda, sobre os resultados do Paraná no ranking do Ideb.
Veja os municípios paranaenses com as maiores notas no Ideb em cada etapa de ensino
Anos iniciais do Ensino Fundamental
- Serranópolis do Iguaçu: 9,1 pontos
- Mercedes: 8,6 pontos
- São Manoel do Paraná: 8,6 pontos
- Atalaia: 8,5 pontos
- Janiópolis: 8,5 pontos
- Flórida: 8,4 pontos
- Missal: 8,4 pontos
- Japurá: 8,3 pontos
- Novo Itacolomi: 8,3 pontos
- Terra Boa: 8,3 pontos
- Média do Paraná: 6,9 pontos
Anos finais do Ensino Fundamental
- Grandes Rios: 7,5 pontos
- Nova Aliança do Ivaí: 7,3 pontos
- Virmond: 7,0 pontos
- Joaquim Távora: 6,9 pontos
- Tapira: 6,9 pontos
- Altônia: 6,8 pontos
- Godoy Moreira: 6,8 pontos
- São Manoel do Paraná: 6,8 pontos
- Alto Paraíso: 6,6 pontos
- Borrazópolis: 6,6 pontos
Também ficaram com 6,6 pontos os municípios de Janiópolis; Itapejara d’Oeste; Nova Laranjeiras; Rio Negro; São Jorge do Patrocínio e São José da Boa Vista. A média do Paraná neste recorte foi de 5,8 pontos.
Ensino Médio
- Joaquim Távora: 6,4 pontos
- Novo Itacolomi: 6,3 pontos
- Bom Sucesso do Sul: 6,2 pontos
- Laranjeiras do Sul: 5,8 pontos
- Terra Boa: 5,8 pontos
- Manoel Ribas: 5,7 pontos
- São Miguel do Iguaçu: 5,7 pontos
- Sulina: 5,7 pontos
- Virmond: 5,7 pontos
- Altônia: 5,6 pontos
Também ficaram com 5,6 pontos os municípios de Antônio Olinto; Assaí; Campina do Simão; Esperança Nova; Inajá; Itaipulândia; Pérola; São José da Boa Vista; São José das Palmeiras e Saudade do Iguaçu. A média do Paraná neste recorte foi de 5,1 pontos.
Veja os municípios paranaenses com as menores notas no Ideb em cada etapa de ensino
Anos iniciais do Ensino Fundamental
- Grandes Rios: 4,5 pontos
- Guaraqueçaba: 5,2 pontos
- Almirante Tamandaré: 5,4 pontos
- Itaguajé: 5,4 pontos
- Francisco Alves: 5,6 pontos
- Laranjal: 5,6 pontos
- Cerro Azul: 5,7 pontos
- Jacarezinho: 5,7 pontos
- Anahy: 5,7 pontos
- Antonina: 5,8 pontos
Também ficaram com 5,8 pontos os municípios de Fernandes Pinheiro, Paranaguá e Tamarana. A média do Paraná neste recorte foi de 6,9 pontos.
Anos finais do Ensino Fundamental
- Cerro Azul: 4,4 pontos
- Santa Mônica: 4,5 pontos
- Nossa Senhora das Graças: 4,6 pontos
- Doutor Ulysses: 4,6 pontos
- Florestópolis: 4,6 pontos
- Quarto Centenário: 4,7 pontos
- Santa Cecília do Pavão: 4,7 pontos
- Cafeara: 4,9 pontos
- Altamira do Paraná: 5 pontos
- Boa Vista da Aparecida: 5 pontos
Também ficaram com 5 pontos os municípios de Iguaraçu; Foz do Jordão e São Pedro do Paraná. A média do Paraná neste recorte foi de 5,8 pontos.
Ensino Médio
- Itaúna do Sul: 4 pontos
- Cerro Azul: 4,1 pontos
- Nossa Senhora das Graças: 4,2 pontos
- Xambrê: 4,2 pontos
- Nova Santa Bárbara: 4,2 pontos
- Itambaracá: 4,2 pontos
- Santo Antônio do Paraíso: 4,3 pontos
- Três Barras do Paraná: 4,3 pontos
- São Carlos do Ivaí: 4,3 pontos
- Adrianópolis: 4,4 pontos
Também ficaram com 4,4 pontos os municípios de Boa Esperança do Iguaçu, Cafezal do Sul; Congonhinhas; Florestópolis; Formosa do Oeste; Pinhal de São Bento e Primeiro de Maio. A média do Paraná neste recorte foi de 5,1 pontos.