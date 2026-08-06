Veja as cidades do Paraná com as maiores e as menores notas no Ideb 2025

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira, confirmou o Paraná na liderança das avaliações do Ensino Fundamental, nos anos iniciais e finais, e do Ensino Médio. O estado foi o mais bem colocado pela terceira vez seguida, com notas acima das médias nacionais nos três recortes do índice.

Para calcular o índice, os técnicos do Inep combinam a taxa de aprovação dos estudantes (percentual médio de alunos aprovados ao fim do ano letivo) com o desempenho estudantil no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), exame que avalia conhecimentos em língua portuguesa e matemática.

Segundo os dados disponibilizados pelo Inep, os dez primeiros municípios com as maiores notas em cada um dos três recortes apresentaram taxas de aprovação próximas de 100% no Ideb 2025. Dessa forma, o índice final (Ideb) ficou bastante próximo da nota de desempenho dos estudantes no Saeb nos municípios com as maiores pontuações.

Do outro lado da tabela, nas cidades onde foram registradas as menores pontuações, as taxas de aprovação também foram elevadas. A diferença esteve, portanto, principalmente no desempenho dos estudantes nas avaliações do Saeb.

A lista apresenta os dez primeiros municípios em ordem de pontuação. Quando há vários municípios com a mesma nota, os demais são mencionados ao final. Nos anos iniciais, a classificação considera a rede pública como um todo. Já nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, foram considerados os resultados da rede estadual, conforme os dados divulgados pelo Inep.

Principal indicador da educação básica no país, o Ideb considera apenas o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática e a taxa de aprovação, sem levar em conta outros aspectos da aprendizagem ou diferenças de contexto entre as redes de ensino. Por isso, a comparação entre municípios serve mais como um retrato do indicador do que como uma medida absoluta da qualidade da educação.

Saiba o que disse o secretário da Educação, Roni Miranda, sobre os resultados do Paraná no ranking do Ideb.

Veja os municípios paranaenses com as maiores notas no Ideb em cada etapa de ensino

Anos iniciais do Ensino Fundamental

Serranópolis do Iguaçu: 9,1 pontos

Mercedes: 8,6 pontos

São Manoel do Paraná: 8,6 pontos

Atalaia: 8,5 pontos

Janiópolis: 8,5 pontos

Flórida: 8,4 pontos

Missal: 8,4 pontos

Japurá: 8,3 pontos

Novo Itacolomi: 8,3 pontos

Terra Boa: 8,3 pontos

Média do Paraná: 6,9 pontos

Anos finais do Ensino Fundamental

Grandes Rios: 7,5 pontos

Nova Aliança do Ivaí: 7,3 pontos

Virmond: 7,0 pontos

Joaquim Távora: 6,9 pontos

Tapira: 6,9 pontos

Altônia: 6,8 pontos

Godoy Moreira: 6,8 pontos

São Manoel do Paraná: 6,8 pontos

Alto Paraíso: 6,6 pontos

Borrazópolis: 6,6 pontos

Também ficaram com 6,6 pontos os municípios de Janiópolis; Itapejara d’Oeste; Nova Laranjeiras; Rio Negro; São Jorge do Patrocínio e São José da Boa Vista. A média do Paraná neste recorte foi de 5,8 pontos.

Ensino Médio

Joaquim Távora: 6,4 pontos

Novo Itacolomi: 6,3 pontos

Bom Sucesso do Sul: 6,2 pontos

Laranjeiras do Sul: 5,8 pontos

Terra Boa: 5,8 pontos

Manoel Ribas: 5,7 pontos

São Miguel do Iguaçu: 5,7 pontos

Sulina: 5,7 pontos

Virmond: 5,7 pontos

Altônia: 5,6 pontos

Também ficaram com 5,6 pontos os municípios de Antônio Olinto; Assaí; Campina do Simão; Esperança Nova; Inajá; Itaipulândia; Pérola; São José da Boa Vista; São José das Palmeiras e Saudade do Iguaçu. A média do Paraná neste recorte foi de 5,1 pontos.

Veja os municípios paranaenses com as menores notas no Ideb em cada etapa de ensino

Anos iniciais do Ensino Fundamental

Grandes Rios: 4,5 pontos

Guaraqueçaba: 5,2 pontos

Almirante Tamandaré: 5,4 pontos

Itaguajé: 5,4 pontos

Francisco Alves: 5,6 pontos

Laranjal: 5,6 pontos

Cerro Azul: 5,7 pontos

Jacarezinho: 5,7 pontos

Anahy: 5,7 pontos

Antonina: 5,8 pontos

Também ficaram com 5,8 pontos os municípios de Fernandes Pinheiro, Paranaguá e Tamarana. A média do Paraná neste recorte foi de 6,9 pontos.

Anos finais do Ensino Fundamental

Cerro Azul: 4,4 pontos

Santa Mônica: 4,5 pontos

Nossa Senhora das Graças: 4,6 pontos

Doutor Ulysses: 4,6 pontos

Florestópolis: 4,6 pontos

Quarto Centenário: 4,7 pontos

Santa Cecília do Pavão: 4,7 pontos

Cafeara: 4,9 pontos

Altamira do Paraná: 5 pontos

Boa Vista da Aparecida: 5 pontos

Também ficaram com 5 pontos os municípios de Iguaraçu; Foz do Jordão e São Pedro do Paraná. A média do Paraná neste recorte foi de 5,8 pontos.

Ensino Médio

Itaúna do Sul: 4 pontos

Cerro Azul: 4,1 pontos

Nossa Senhora das Graças: 4,2 pontos

Xambrê: 4,2 pontos

Nova Santa Bárbara: 4,2 pontos

Itambaracá: 4,2 pontos

Santo Antônio do Paraíso: 4,3 pontos

Três Barras do Paraná: 4,3 pontos

São Carlos do Ivaí: 4,3 pontos

Adrianópolis: 4,4 pontos

Também ficaram com 4,4 pontos os municípios de Boa Esperança do Iguaçu, Cafezal do Sul; Congonhinhas; Florestópolis; Formosa do Oeste; Pinhal de São Bento e Primeiro de Maio. A média do Paraná neste recorte foi de 5,1 pontos.