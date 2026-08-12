Biometano poderá ser misturado ao gás natural nas redes de distribuição

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a mistura de biometano com gás natural nas redes de transporte e distribuição do país. A mudança foi publicada nesta quarta-feira (12) por meio da Resolução n.° 1.006/2026.

As informações são da Agência Brasil.

O biometano é um combustível renovável produzido a partir do aproveitamento energético de resíduos orgânicos. A mistura com o gás natural poderá ser feita desde que o produto final atenda às especificações de qualidade exigidas pela ANP.

A norma também estabelece novos padrões de qualidade, transporte e comercialização do biometano destinado aos setores veicular, residencial, comercial e industrial.

Os produtores passam a ser obrigados a analisar periodicamente as características físico-químicas do combustível. O monitoramento inclui teor de metano, dióxido de carbono, oxigênio, enxofre, sulfeto de hidrogênio e umidade.

Para o biometano produzido em aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto, a ANP criou regras adicionais de segurança. Os produtores deverão elaborar análises de risco baseadas em metodologia internacional e controlar contaminantes como metais pesados, compostos orgânicos e micro-organismos.

A resolução também exige a instalação de filtros específicos para retenção de micro-organismos em unidades produtoras. A medida busca reforçar a segurança do combustível antes de sua injeção nas redes de distribuição.

As novas regras substituem normas publicadas em 2022 e atualizam o marco regulatório do setor.