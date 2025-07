Vacinação aumenta e internações por síndromes gripais diminuem no Paraná

O Paraná aplicou 3,4 milhões de doses da vacina contra a gripe em 2025. Entre os grupos prioritários, 51,67% das gestantes, crianças e idosos foram imunizados. Com esse índice, o estado ocupa o segundo lugar no ranking nacional de cobertura vacinal, ficando atrás do Piauí, que registra 54,47%. A boa adesão à vacinação já apresenta reflexos positivos: os casos, as mortes e internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) começaram a apresentar queda em todo o Paraná.

Na comparação entre as semanas epidemiológicas nº 28 dos anos de 2023, 2024 e 2025 (que compreende os dados entre os dias 6 e 12 de julho) observa-se redução na curva de casos confirmados de SRAG. Em 2023 foram registrados 550 casos; em 2024, o número subiu para 581; em 2025, caiu para 293, redução de quase 50% em relação ao ano anterior.

Entre as 924 amostras processadas na última semana pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR), a Influenza A segue em queda, passando de 21,24% do total de confirmações na semana anterior para 18,38% na atual. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) manteve-se praticamente estável, com leve variação de 28,16% para 28,13%. Já o Rinovírus apresentou crescimento, passando de 18% para 20,03%.

Segundo dados da Central de Acesso à Regulação do Paraná (Care/PR), da Secretaria da Saúde, a taxa de ocupação hospitalar também indica tendência de estabilidade. Atualmente, os leitos de enfermaria adulto estão com 55% de ocupação, enquanto os de enfermaria pediátrica registram 36,5%. Já os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentam ocupação de 89% para adultos e 78% pediátrica. Do total de leitos ocupados, 5% são referentes a casos de SRAG.

“Os números indicam que talvez já tenhamos passado o pior momento, pelo pico dessas síndromes gripais deste ano e, somado a isso, temos uma campanha de vacinação muito forte”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

Paraná ampliou número de leitos para atender casos de SRAG

No mês passado, a Sesa emitiu a Resolução nº 1.014/2025, destacando o estado de alerta para as SRAGs no Paraná. A iniciativa teve por objetivo reforçar as ações de prevenção e frear o aumento de casos e mortes no estado. O documento detalhou as medidas que deveriam ser adotadas pelos municípios, como atendimento prioritário para pacientes com sintomas de SRAG e reforço da vacinação.

Desde o alerta, 1 milhão de vacinas contra a gripe foram aplicadas e o Paraná subiu de 42,11% de cobertura do grupo prioritário para os atuais 51,67%.

O Estado também ampliou o número de leitos hospitalares para atender à demanda de SRAG. Ao todo, foram 135 leitos, sendo 20 de enfermaria no Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo; 13 no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa, sendo três de UTI adulto e dez de enfermaria; 25 no Instituto Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu, com 10 de UTI pediátrica e 15 de enfermaria; 12 no Hospital Hoesp, em Toledo, entre UTI adulto, enfermaria adulto e pediátrica; oito de UTI adulto no Hospital Municipal de Retaguarda Allan Brame Pinho, em Cascavel; 12 de enfermaria pediátrica no Hospital da Providência Materno Infantil, em Apucarana; 27 no Hospital Honpar, em Arapongas, sendo 15 de UTI adulto e 12 de enfermaria adulto; dez de enfermaria adulto no Hospital de Clínicas de Medianeira; oito no Hospital Regional de Toledo, divididos entre quatro leitos de UTI adulto e quatro de enfermaria adulto.

Paraná registrou 981 mortes por Síndromes Respiratórias Agudas Graves em 2025

Dados atualizados nesta segunda-feira (14) mostram que o Paraná registrou 17.258 casos e 981 mortes por SRAG este ano. Dentre os diagnósticos deste ano, 2.743 casos e 305 mortes foram confirmadas como SRAG por Influenza.

Cerca de 74,5% dos casos confirmados correspondem a crianças abaixo de seis anos e a idosos acima de 60 anos. Crianças com idades abaixo de seis anos foram as mais acometidas pelos vírus, representando 39% das confirmações, em um total de 6.735 casos, seguidas por idosos acima de 60 anos, em total de 6.128 casos (35,50% dos casos).

+ Leia mais Mega biofábrica de Aedes aegypti será inaugurada em Curitiba

Na faixa etária de seis a nove anos, foram confirmados 914 casos; de 10 a 19 anos, 657. O público de 20 a 29 anos registrou 510 casos confirmados, seguido pela faixa de 30 a 39 anos, com 576 casos; e de 40 a 49 anos, com 683. As pessoas de 50 a 59 anos registraram 1.055 casos.

Já com relação aos óbitos, o público mais acometido foi o de idosos acima de 60 anos, com 709 mortes, ou 72,27% do total; seguido pela faixa de 50 a 59 anos, com 104 mortes; e crianças menores de seis anos, com 52. Na faixa etária de 40 a 49 anos foram registradas 46 mortes; de 30 a 39 anos, 33; de 20 a 29 anos, 20; de 10 a 19 anos, 10; e de seis a nove anos, sete mortes.