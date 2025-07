Nova frente fria se aproxima e Curitiba vai esfriar de novo

O curitibano não tem um dia de paz. Apesar dos dias com temperaturas mais amenas registradas na última semana, uma nova frente fria se aproxima do estado trazendo novamente as temperaturas baixas, como aponta a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR).

O cenário deve mudar, principalmente, a partir do final da tarde de quarta-feira (16). De acordo com o Simepar, após a chuva que deve cair no estado no início da semana, o frio deve tomar conta de todo estado.

Segundo o Simepar, o frio mais intenso será perceptível na noite de quinta-feira (17). Em Curitiba, a previsão é de 5°C, a mínima, e 17°C, a máxima.

Veja a previsão:

Segunda-feira (14)

Máxima: 20°C

20°C Mínima: 8°C

Terça-feira (15)

Máxima: 21°C

21°C Mínima: 9°C

Quarta-feira (16)

Máxima: 21°C

21°C Mínima: 8°C

Quinta-feira (17)

Máxima: 21°C

21°C Mínima: 11°C

Sexta-feira (18)

Máxima: 17°C

17°C Mínima: 5°C

Sábado (19)

Máxima: 19°C

19°C Mínima: 6°C

Domingo (20)

Máxima: 19°C

19°C Mínima: 9°C