Vídeo! Dois homens são presos após câmera flagrar pichação no Centro de Curitiba

Dois homens foram presos após serem flagrados pichando uma parede nas Arcadas de São Francisco, no Centro de Curitiba, no último sábado (12). O flagrante aconteceu em tempo real, por meio das câmeras da Muralha Digital, que é o sistema de monitoramento da prefeitura.

A ocorrência foi visualizada pelas câmeras do sistema por volta das 9h30 do sábado, (12), o que permitiu o acionamento imediato das equipes da Guarda Municipal (GM). Ao chegarem ao local, os guardas encontraram um grupo com cerca de dez pessoas. Segundo o relatório da ação, a maioria apresentava sinais de embriaguez e demonstrou resistência à abordagem.

Durante a revista, nenhum ilícito foi encontrado com os abordados, mas um frasco com tinta lilás (compatível com a usada na pichação) foi achado nas proximidades. A identificação dos autores foi feita por meio das imagens captadas pela Muralha Digital e pela confissão dos dois homens detidos. Um terceiro suspeito chegou a ser pego, mas foi liberado no local após nova análise das imagens e reavaliação da Central de Operações da GM.

Os dois homens identificados como autores do vandalismo e encaminhados pela Guarda Municipal à Central de Flagrantes.

Câmeras privadas vão integrar sistema da Muralha Digital

O caso reforça a importância da ampliação do videomonitoramento na cidade. Na semana passada, o prefeito Eduardo Pimentel criou o Programa Conecta Muralha, com a expectativa de integrar até seis mil câmeras públicas e privadas para aumentar a capacidade de prevenção aos crimes com o monitoramento em tempo real.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, destaca que o objetivo é realizar a integração com as empresas de segurança privada e de vigilância que já possuem câmeras voltadas para as vias públicas.