Mega biofábrica de Aedes aegypti será inaugurada em Curitiba

Você já ouviu falar em mosquitos que combatem outros mosquitos? Uma solução super inovadora chega em Curitiba. A maior biofábrica do mundo especializada na criação de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia será inaugurada neste sábado (19), na Cidade Industrial de Curitiba.

Batizada de Wolbito do Brasil, a unidade é fruto de uma parceria entre o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e o World Mosquito Program (WMP), uma organização mundial sem fins lucrativos.

Como usar mosquitos para combater a dengue? O Método Wolbachia consiste em criar mosquitos Aedes aegypti com uma bactéria que impede a transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Quando esses mosquitos são liberados na natureza, eles se reproduzem com os mosquitos selvagens e, aos pouquinhos, reduzem a capacidade de transmissão dessas doenças.

Essa tecnologia não é novidade para o Brasil – a Fiocruz trouxe o método de forma pioneira em 2014 – mas agora ganha uma escala nunca vista antes! Até o momento, cerca de 5 milhões de brasileiros já foram beneficiados pela iniciativa, mas a previsão é super ambiciosa: chegar a 70 milhões de pessoas nos próximos anos.

O Ministério da Saúde já incorporou o Método Wolbachia como uma das estratégias nacionais de combate às arboviroses, reconhecendo sua eficácia e potencial de expansão. Vale lembrar que o IBMP, que participa dessa iniciativa, é uma parceria da Fiocruz com o Governo do Paraná, reforçando o protagonismo do nosso estado em soluções inovadoras para a saúde pública.

A inauguração oficial acontece às 10h deste sábado, mas por questões de biossegurança, a visitação será restrita às autoridades. Mas não se preocupe! A assessoria de imprensa disponibilizará material com fotos e vídeos da fábrica em funcionamento.

Para jornalistas interessados em cobrir o evento ou receber o material de apoio, basta preencher um formulário online. Agendamentos individuais para visitas futuras também poderão ser solicitados diretamente à assessoria de imprensa.

É Curitiba mais uma vez na vanguarda das soluções inovadoras para problemas de saúde pública. Quem diria que nossa cidade industrial, além de polo automotivo e tecnológico, agora também seria referência mundial na produção de mosquitos que combatem arboviroses.