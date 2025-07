Disney em Curitiba: atração gratuita acaba de ser anunciada

Quem tem crianças em casa sabe bem como é aquela busca por atividades durante as férias escolares, não é mesmo? Em Curitiba, uma opção gratuita e divertida acaba de ser anunciada para os sábados de julho.

A Disney Brasil preparou um Festival de Histórias na Superlegal, a maior loja de brinquedos do Sul do país, localizada no piso L4 do Shopping Curitiba. O evento acontece todos os sábados de julho (dias 5, 12, 19 e 26), sempre das 15h às 16h.

A piazada vai poder mergulhar em histórias inspiradas nos personagens mais queridos da Disney, Pixar e Marvel. Tem de tudo um pouco: desde Lilo & Stitch e Moana até os brinquedos de Toy Story, passando pelos heróis dos Vingadores, Spidey e Seus Amigos Espetaculares e, claro, Mickey & Amigos.

O legal é que as sessões são conduzidas por contadores de histórias especializados, que sabem como transformar uma simples narrativa em algo mágico e envolvente para as crianças. Cada sessão dura uma hora – tempo suficiente para deixar o sorriso escapar e a imaginação voar.

A ideia da Disney é incentivar a leitura de um jeito leve e divertido. Nada de obrigação ou cara de tédio. A proposta é transformar os livros em uma experiência interativa, misturando entretenimento e educação.

E tem mais! Para quem quiser levar um pedacinho dessa magia para casa, a Disney preparou uma promoção especial: quem comprar livros ou HQs das marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century Studios, a partir de R$49,90, ganha uma cartela exclusiva de adesivos colecionáveis.

Serviço

Shopping Curitiba

Endereço: Rua Brg. Franco, 2300 – Centro, Curitiba

Loja: Superlegal (Piso L4)

Datas: 05, 12, 19 e 26 de julho

Horários: das 15h às 16h.