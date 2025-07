A infância de muitos curitibanos nascidos nos anos 1990 guarda uma memória em comum: o parque de diversões temático da Turma da Mônica, instalado dentro do Shopping Estação. Inaugurado em 1998, o playground foi uma das principais atrações nos primeiros meses de funcionamento do então recém-lançado centro comercial.

“Eram três setores diferentes: Mundo Divertido, Mundo Curioso e Mundo dos Quadrinhos. Atrações como Laboratório do Franjinha, Teatro, Cinema 3D, Trem do Penadinho e Brinquedão, com um circuito de atividades, faziam parte do espaço. As casinhas da Rua do Limoeiro faziam parte de cenografia. A lanchonete levava o nome da Magali, destacando a imersão que o parque criava na turminha dos gibis”, relembra o superintendente do Shopping Estação, Rafael Fiedler.

O Parque da Mônica foi uma das principais atrações nos primeiros meses de funcionamento do então recém-lançado centro comercial. Foto: Divulgação/Shopping Estação.

Para construir o playground com 20 atrações, o investimento foi de R$ 6 milhões. Mais de 500 mil pessoas visitaram o local em dois anos. O parque foi encerrado em outubro de 2000, durante a primeira remodelação do shopping. Naquela época, o local se chamava Estação Plaza Show e tinha foco no lazer. Durante o dia, a programação era voltada para crianças e adolescentes.

À noite, a partir das 18h, era a vez do público adulto, que ia para os shows e apresentações diárias no espaço. O palco do centro de festivais recebeu nomes como Rita Lee, Manolo Otero, The Platters, Engenheiros do Hawaii e Cauby Peixoto. Também havia pista de dança ao ar livre, boliche e fliperama.

Para entrar no centro de festivais e aproveitar a programação, era cobrada uma taxa. De segunda a sexta, o valor era de R$ 3 após as 18h. Nos fins de semana e feriados, a cobrança começava às 11h. O valor podia ser abatido no ingresso do cinema.

Além do playground e dos shows, o Estação também foi pioneiro ao trazer dez salas de cinema multiplex, que permitia a exibição de vários filmes simultaneamente. Cada uma custou cerca de 500 mil dólares. Já no primeiro mês, quase 60 mil pessoas assistiram a estreias como “Titanic”, “O Chacal” e “O Advogado do Diabo”.

Atualmente o Shopping Estação é um dos símbolos da cidade. Fica na rota de ônibus que saem do Aeroporto Afonso Pena e da Linha Turismo, além dos clássicos biarticulados que param nas estações-tubo. Além dessas, o shopping também conta com um ponto de parada para situações ocasionais.

No topo do prédio, acima do décimo andar, o heliponto é usado no transporte de órgãos para transplante. O processo é urgente e precisa ser feito em até quatro horas após a constatação da morte encefálica. Com acesso rápido às principais vias da cidade, o heliponto facilita a chegada aos hospitais Cajuru e Santa Casa.

Décimo andar tem um heliponto é usado no transporte de órgãos para transplante. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Redenção ao shopping tradicional

Na década em que Curitiba foi considerada a “capital dos shoppings”, o Estação entrou na lista dos cinco maiores shoppings da cidade. Em 1997, havia um shopping para cada 404 mil habitantes na cidade, segundo a Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abresce). A média era melhor que em São Paulo, onde o índice era de um shopping por 753 mil pessoas.

Mesmo assim, o Estação enfrentou desafios para se estabelecer. Em 1998, em meio à crise do câmbio fixo, o país passou por instabilidades econômicas. Trinta das 130 lojas do shopping fecharam. Uma das soluções foi a suspensão da taxa para os shows. O resultado foi imediato: em dezembro de 1999, o público saltou de 326 mil para 483 mil pessoas.

Desde 1997 até 2025,o shopping passou por quatro administrações. Em 2000, o espaço foi adquirido pelo Grupo K&G, responsável pelo Boticário e pelo PolloShop. A administração rebatizou o centro comercial como “PolloShop Estação” por dois anos.

“Em 2002, se tornou Shopping Estação após reforma que implantou lojas âncora, como a Renner e a Riachuelo, e novos pavimentos. Em 2004, foi inaugurado o centro de convenções. Em 2007, a BRMalls assumiu a administração até 2023 e investiu em mix de compras mais forte, sem abandonar o entretenimento. Atualmente, a gestão é feita pelo Grupo Tacla Shopping”, explica o superintendente.

Na primeira grande reforma, a pista de dança foi coberta por uma estrutura de vidro, considerada a maior do país. Foram adicionados 2.600 m² à área original. Em 2004, o nome mudou de novo: Estação Embratel 21 Convention Center. As reformas mais recentes foram as pinturas da fachada, feitas em 2009 e 2024.

Clássicos que permanecem

Desde os primeiros anos, algumas lojas ainda seguem firmes. Ao contrário de outros grandes shoppings de Curitiba, a praça de alimentação sempre esteve no primeiro piso. Basta caminhar por uma das entradas em direção ao centro do shopping para escolher o cardápio do dia, sem a necessidade de subir escadas rolantes ou elevadores. Uma das entradas já leva direto ao centro do shopping, onde estão os restaurantes. Entre eles, o tradicional Bier Hoff, comandado desde 2002 por Jacir Cavalheiro.

“O Shopping Estação é parte da nossa história. Ao longo dos anos, construímos uma clientela fiel, criamos laços com outras operações e vimos gerações de clientes crescerem conosco. O ambiente seguro e a estrutura do Shopping nos permitem oferecer uma experiência completa aos nossos clientes. Além disso, a sinergia entre as operações e o apoio da administração sempre foram importantes para a nossa permanência”, conta o cervejeiro.

Primeira estrutura do Bier Hoff no Estação. Imagem: Arquivo Pessoal.

A primeira unidade do restaurante ficava onde hoje está a Kalunga. Com o tempo e as mudanças, o restaurante passou a ocupar um espaço no Boulevard do shopping e o público ficou mais exigente. Por isso, além das cervejas artesanais, o cardápio passou a incluir pratos e petiscos especiais.

Rolê para todos os gostos

Quem veio antes: o ovo ou a galinha? O museu ou o shopping? A resposta é simples. Parte da estrutura do shopping vem da antiga estação ferroviária de Curitiba, ativa de 1885 a 1972. O museu foi inaugurado em 1982, mas fechou temporariamente para as obras do shopping. Reabriu em março de 1998. A estrutura de hoje é fruto de uma nova adaptação feita em 2004.

“O Museu Ferroviário de Curitiba foi criado a partir de um projeto nacional do Ministério dos Transportes, chamado ‘Preserve’, realizado no início dos anos 1980. Sua inauguração ocorreu em 1982 e nessa época, a Estação já não operava os trens regulares, mas mantinha os trajetos turísticos à Lapa e Antonina aos domingos. O shopping surgiu posteriormente, por meio de uma iniciativa privada, sendo inaugurado em 1997. Em 2004 o Museu passou por uma revitalização e foi reinaugurado com a nova expografia”, explica a museóloga do Museu Ferroviário Ana Caniatti.

Antiga estação de trem de Curitiba. Imagem: Acervo/Museu Ferroviário. Antiga estação de trem de Curitiba. Imagem: Acervo/Museu Ferroviário. Antiga estação de trem de Curitiba. Imagem: Acervo/Museu Ferroviário.

Junto com a Ponte Preta, a estação foi tombada pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná nos anos 1970. Desde então, só passaram por reformas e manutenções. Um dos itens mais curiosos e preservados pelo museu é o vagão que serviu como dormitório para o presidente Getúlio Vargas.

“Seguindo o estilo das estações italianas, a estação mantém a fachada histórica inclusive o relógio superior e um trem real exposto até hoje. O projeto de adaptação para shopping adotou uma abordagem de restauro conservador, mantendo fundações e paredes, e usando drywall nas novas paredes do museu. A cobertura de vidro foi mantida com filtro seletivo de iluminação natural”, explica o superintendente do shopping.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O Museu Ferroviário foi o primeiro do Brasil dentro de um shopping. Para Ana, a união entre os dois espaços é uma parceria positiva. “Muitos frequentadores do shopping têm um carinho pelo museu e visitam com frequência”, diz.

Quem entra por acaso também se surpreende. “Quem imagina ir ao shopping e encontrar obras de artistas como Poty Lazzarotto e Alfredo Andersen? Ou ainda um acervo bibliográfico que vai desde a coleção do Correio dos Ferroviários até os livros de registros dos funcionários da antiga rede ferroviária?”, comenta Ana. Além das exposições, o acervo conta com uma biblioteca.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Passado e presente

A exposição começa no antigo guichê de vendas de passagens. As placas dividem a caminhada em duas áreas: primeira, do lado esquerdo, e segunda classe, do lado direito. Nesse espaço, toda a estrutura é original na estação antiga. Na fila da direita, o chão está desgastado devido ao grande fluxo de pessoas que passavam por ela, já que era uma categoria popular.

“Na sequência, são apresentadas as salas com mobiliário da época, incluindo o escritório e a sala do telégrafo. A exposição segue abordando os ciclos de desenvolvimento econômico do estado, com destaque para a erva-mate e a madeira. Também há um espaço dedicado à Guerra do Contestado e à importância da construção social das comunidades formadas pelos funcionários da rede ferroviária”, lista Ana.

Ao fim da exposição, um artefato desperta a atenção dos visitantes. O último item da exposição é uma cápsula do tempo, que data da inauguração do museu e é aberta uma vez a cada 50 anos. As relíquias guardadas já foram retiradas da caixa em 1935 e 1985. A próxima abertura está marcada para 2035.

Cápsula do tempo da antiga estação ferroviária de Curitiba. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Até lá, o museu se moderniza aos poucos. Em breve, passará a oferecer visitas guiadas à reserva técnica, onde estão peças que não ficam expostas. O acervo também será digitalizado. “Essa iniciativa permitirá ao público conhecer os processos de conservação, catalogação e armazenamento do acervo”, explica Ana.

Manter o passado vivo também pode ser uma forma de olhar para o futuro. Um bom exemplo é o Expresso Estação, simulador instalado dentro de um vagão real. A atração reproduz a viagem de trem entre Curitiba e Paranaguá. “Ao promover o acesso à cultura e valorizar a história local, o museu reafirma seu compromisso com o passado e com o futuro”, completa a museóloga.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Já o shopping também busca novas atrações. Em junho, foi inaugurado o maior clube de pôquer do Sul do Brasil. O Live Poker Club tem 40 mesas e realiza dois torneios por dia, à tarde e à noite. O espaço também conta com bar e restaurante. As rodadas vão das 14h30 até as 6h da manhã, sem parar durante a madrugada. Para atender outro público, também será inaugurada, em breve, uma unidade da academia UPlay no estacionamento do shopping.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉