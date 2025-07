Concursos públicos: Paraná vai convocar 615 profissionais aprovados

O Governo do Paraná publicou nesta segunda-feira (14) a ampliação e a distribuição de 615 vagas em concursos públicos regulamentados por dois editais do Departamento de Gestão de Pessoas e Tecnologia de Recursos Humanos (DRH) da Secretaria da Administração e da Previdência (SEAP). São 554 vagas referentes ao edital 002/2024 e 61 vagas do edital 029/2020, destinadas ao suprimento de pessoal no Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE).

As vagas abrangem os cargos de Agente Profissional e Agente de Execução, distribuídas em 27 funções diferentes. São novos engenheiros ambientais, assistentes sociais, administradores, arquitetos, biólogos, profissionais de TU, engenheiros civis, economistas, técnicos de enfermagem, entre outros.

Os editais nº edital edital 106/2025 e nº107/2025 detalham a distribuição completa das vagas e estão disponíveis para consulta no site oficial da SEAP. Mais informações sobre os concursos públicos do Paraná podem ser conferidas no site.