União Progressista declara apoio a Sandro Alex e Alexandre Curi no Paraná

A Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, anunciou nesta quarta-feira (22) apoio à pré-candidatura de Sandro Alex (PSD) ao governo do Paraná e de Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado.

A definição foi selada em reunião no Palácio Iguaçu, em Curitiba, conduzida pelo governador do Paraná, Ratinho Junior. O evento também contou com a presença do chefe de gabinete, Daniel Vilas Boas, do secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega, além dos deputados federais Ricardo Barros (PP) e Matheus Laiola (União Brasil) e da deputada estadual Maria Victoria (PP).

O pré-candidato ao Governo do Paraná pelo PSD agradeceu aos partidos e classificou o momento como a confirmação de um trabalho coletivo construído ao longo da atual gestão. “Nós estaremos juntos para dar continuidade ao trabalho que o governador Ratinho iniciou”, declarou.

Sandro Alex, que já conta oficialmente com o apoio do Republicanos, disse que a adesão do PP e do União Brasil permite seguir implementando as políticas defendidas pelas duas bancadas.

Já o pré-candidato ao Senado, Alexandre Curi, destacou a importância da aliança para a manutenção do que chamou de estabilidade política no Estado. “Nós estamos formando aqui uma grande aliança pelo Paraná, feita por partidos importantes como o PSD, como o Republicanos, como a Federação”, disse.

Durante a coletiva, a presidente estadual do Progressistas, a deputada estadual Maria Victoria, afirmou que a decisão partiu de um pedido do governador. “Definimos este apoio a pedido do nosso governador Ratinho Junior, pela parceria que tivemos ao longo dos anos”, disse.

O presidente estadual do União Brasil, o deputado federal Delegado Matheus Laiola, reforçou o alinhamento da Federação com as candidaturas. “A gente tem certeza que com essa aliança, vamos melhorar ainda mais o que está sendo feito”, afirmou.

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Convenção do PSD acontece no sábado

Com o acordo fechado, União Brasil e Progressistas devem subir ao palco ao lado de Sandro Alex durante a convenção do PSD, marcada para o próximo sábado (25), no Paraná Clube, em Curitiba.