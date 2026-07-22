Gerp divulga pesquisa para presidente: Flávio Bolsonaro e Lula aparecem empatados com 38%

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (22) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão empatados com 38% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio lidera numericamente, mas a vantagem de 1 pontos percentual configura empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa de 2,19 pontos percentuais.

No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula empata tecnicamente. Nos embates com Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), o petista venceria com os resultados atuais, conforme a pesquisa.

Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.

Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente na pesquisa espontânea

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Lula (PT): 31%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 0%

Joaquim Barbosa (DC): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Outros: 1%

Não sabe: 29%

No cenário estimulado, Lula e Flávio empatam numericamente

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Samara Martins (UP): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 5%

Não sabe: 7%

Segundo turno para presidente pela Gerp

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 45%

Nenhum deles: 8%

Não sabe/não respondeu: 1%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 38%

Nenhum deles: 14%

Não sabe/não respondeu: 3%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 41%

Nenhum deles: 14%

Não sabe/não respondeu: 3%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 35%

Nenhum deles: 16%

Não sabe/não respondeu: 3%

Rejeição para presidente da República em 2026

A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Romeu Zema (Novo): 10%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 10%

Edmilson Costa (PCB): 9%

Renan Santos (Missão): 9%

Samara Martins (UP): 9%

Ronaldo Caiado (PSD): 9%

Hertz Dias (PSTU): 9%

Rui Costa Pimenta (PCO): 9%

Augusto Cury (Avante): 9%

Joaquim Barbosa (DC): 8%

Votaria em qualquer um: 1%

Nenhum deles: 1%

Não sabe: 4%

Metodologia: 2.000 entrevistados pela Gerp entre os dias 15 e 17 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,19 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-05026/2026.