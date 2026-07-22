Dallagnol alcança 30% e Gleisi Hoffmann lidera rejeição para Senado no Paraná

O Instituto Neokemp divulgou nesta quarta-feira (22) uma nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado Federal pelo Paraná nas eleições de 2026.

Deltan Dallagnol (Novo) é o mais citado como opção de primeiro voto nos dois cenários estimulados.

Gleisi Hoffmann (PT) e Alvaro Dias (MDB) também se destacam nas intenções de primeiro voto ao Senado.

Já Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Cristina Graeml (PSD) aparecem principalmente como opções para segundo voto nos dois cenários.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Instituto Neokemp fez dois cenários estimulados, em que os entrevistados responderam qual seria o candidato escolhido para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado.

Deltan Dallagnol é o mais citado no primeiro voto do primeiro cenário

Deltan Dallagnol (Novo): 24,8%

Gleisi Hoffmann (PT): 16,9%

Alvaro Dias (MDB): 15,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 10,4%

Filipe Barros (PL): 10,3%

Cristina Graeml (PSD): 6,6%

Dr Rosinha (PT): 1,9%

Branco/Nulo: 3,6%

Não sabe: 9,8%

Quatro pré-candidatos empatam tecnicamente no segundo voto do primeiro cenário

Alvaro Dias (MDB): 17,1%

Deltan Dallagnol (Novo): 14,3%

Filipe Barros (PL): 13,1%

Cristina Graeml (PSD): 12,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 10,0%

Dr Rosinha (PT): 9,5%

Gleisi Hoffmann (PT): 6,6%

Branco/Nulo: 5,5%

Não sabe: 11,3%

No primeiro voto do segundo cenário, Dallagnol também é o mais citado

Deltan Dallagnol (Novo): 30,9%

Gleisi Hoffmann (PT): 20,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 13,9%

Filipe Barros (PL): 13,7%

Dr Rosinha (PT): 3,2%

Branco/Nulo: 6,6%

Não sabe: 11,1%

Felipe Barros e Dallagnol empatam tecnicamente no segundo voto do segundo cenário

Filipe Barros (PL): 22,4%

Deltan Dallagnol (Novo): 18,8%

Alexandre Curi (Republicanos): 13,5%

Dr Rosinha (PT): 11,5%

Gleisi Hoffmann (PT): 7,4%

Branco/Nulo: 9,8%

Não sabe: 16,5%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Neokemp perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para senador pelo Paraná. Cada entrevistado poderia indicar apenas um candidato.

Gleisi Hoffmann (PT): 49,8%

Deltan Dallagnol (Novo): 13,1%

Alvaro Dias (MDB): 8,9%

Filipe Barros (PL): 7,8%

Alexandre Curi (Republicanos): 5,8%

Cristina Graeml (PSD): 5,1%

Dr Rosinha (PT): 1,9%

Rejeita todos: 4,5%

Não rejeita ninguém: 3,2%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp entre os dias 20 e 21 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-02941/2026.