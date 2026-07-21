Indexa Pesquisas mostra Lula 11 pontos à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial

O instituto Indexa divulgou nesta terça-feira (21) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 41% das intenções de voto, 11 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL).

Na simulação de segundo turno entre os dois, a vantagem do petista diminui, mas ainda fora da margem de erro, o que daria vitória a ele contra o pré-candidato do PL. Nos outros cenários de segundo turno, Lula também venceria Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).

Pesquisa Indexa para presidente da República em 2026

O instituto Indexa fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes previamente para a escolha do eleitor) para o primeiro turno.

Lula abre 11 pontos de vantagem para Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 0%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Branco/Nulo: 8%

Indeciso/Não sabe: 7%

Segundo turno para presidente pela Indexa Pesquisas

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 39%

Branco/Nulo: 9%

Indeciso/Não sabe: 6%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 37%

Branco/Nulo: 11%

Indeciso/Não sabe: 7%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 32%

Branco/Nulo: 15%

Indeciso/Não sabe: 7%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47%

Renan Santos (Missão): 27%

Branco/Nulo: 13%

Indeciso/Não sabe: 13%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo instituto Indexa Pesquisas entre os dias 16 a 19 julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-02094/2026.