Indexa Pesquisas mostra Lula 11 pontos à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial

O instituto Indexa divulgou nesta terça-feira (21) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 41% das intenções de voto, 11 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL).
Na simulação de segundo turno entre os dois, a vantagem do petista diminui, mas ainda fora da margem de erro, o que daria vitória a ele contra o pré-candidato do PL. Nos outros cenários de segundo turno, Lula também venceria Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).
Pesquisa Indexa para presidente da República em 2026
O instituto Indexa fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes previamente para a escolha do eleitor) para o primeiro turno.
Lula abre 11 pontos de vantagem para Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Branco/Nulo: 8%
- Indeciso/Não sabe: 7%
Segundo turno para presidente pela Indexa Pesquisas
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 39%
- Branco/Nulo: 9%
- Indeciso/Não sabe: 6%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 37%
- Branco/Nulo: 11%
- Indeciso/Não sabe: 7%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 46%
- Romeu Zema (Novo): 32%
- Branco/Nulo: 15%
- Indeciso/Não sabe: 7%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47%
- Renan Santos (Missão): 27%
- Branco/Nulo: 13%
- Indeciso/Não sabe: 13%
Metodologia: 2.000 entrevistados pelo instituto Indexa Pesquisas entre os dias 16 a 19 julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-02094/2026.