Sergio Moro chega a abrir 20 pontos sobre 2º colocado em cenário de nova pesquisa

O Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (7) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. Sergio Moro (PL) lidera os dois cenários estimulados de primeiro turno. Em um deles, chega a abrir mais de 20 pontos percentuais de vantagem para Requião Filho (PDT).

Sandro Alex (PSD), pré-candidato indicado pelo governador Ratinho Junior (PSD) aparece empatado tecnicamente com Rafael Greca (MDB) na terceira colocação. No cenário sem Greca, ele segue atrás de Requião Filho.

O Paraná Pesquisas também ouviu os entrevistados sobre quem eles não votariam de jeito nenhum. O mais rejeitado foi Requião Filho.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Sergio Moro lidera primeiro cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 39,9%

Requião Filho (PDT): 21,1%

Rafael Greca (MDB): 14,5%

Sandro Alex (PSD): 10,4%

Luiz França (Missão): 1,7%

Tony Garcia (DC): 1,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,1%

Não sabe/Não opinou: 4,7%

No segundo cenário estimulado, Moro mantém a liderança

Sergio Moro (PL): 45,1%

Requião Filho (PDT): 24,7%

Sandro Alex (PSD): 13,1%

Luiz França (Missão): 2,3%

Tony Garcia (DC): 1,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%

Não sabe/Não opinou: 5,2%

Na pesquisa espontânea, maioria ainda não sabe em quem votar

Sergio Moro (PL): 15,4%

Requião Filho (PDT): 5,3%

Ratinho Junior (PSD)*: 4,2%

Sandro Alex (PSD): 3,4%

Rafael Greca (MDB): 2,7%

Luiz França (Missão): 0,2%

Tony Garcia (DC): 0,1%

Outros nomes citados: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,7%

Não sabe/Não opinou: 63,5%

*Ratinho Junior está no segundo mandato de governador e não pode se candidatar ao cargo neste ano.

Rejeição para governador do Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um pré-candidato.

Requião Filho (PDT): 33,7%

Sergio Moro (PL): 25,3%

Rafael Greca (MDB): 14,3%

Tony Garcia (DC): 11,0%

Sandro Alex (PSD): 10,1%

Luiz França (Missão): 7,5%

Poderia votar em todos: 8,2%

Não sabe/Não opinou: 13,3%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-01166/2026.