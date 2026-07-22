Sergio Moro amplia vantagem sobre Requião Filho para governo do Paraná

O Instituto Neokemp divulgou nesta quarta-feira (22) uma nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026.

Sergio Moro (PL) lidera os dois cenários estimulados de primeiro turno com mais de 20 pontos percentuais para Requião Filho (PDT).

Sandro Alex (PSD), pré-candidato indicado por Ratinho Junior (PSD), aparece em terceiro lugar nos dois cenários.

O Neokemp ainda perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Requião Filho foi o mais citado.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa do Instituto Neokemp apresentou dois cenários estimulados aos entrevistados (quando os nomes dos pré-candidatos são mostrados).

Sergio Moro lidera primeiro cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 40,7%

Requião Filho (PDT): 18,6%

Sandro Alex (PSD): 10,6%

Rafael Greca (MDB): 9,6%

Luiz França (Missão): 3,1%

Tony Garcia (DC): 1,9%

Branco/Nulo: 4,5%

Não sabe: 11,1%

No segundo cenário estimulado, Moro segue na liderança

Sergio Moro (PL): 46,7%

Requião Filho (PDT): 22,0%

Sandro Alex (PSD): 12,5%

Luiz França (Missão): 4,0%

Tony Garcia (DC): 2,6%

Não sabe: 4,7%

Branco/Nulo: 7,5%

Rejeição para governador do Paraná

O Instituto Neokemp também mediu a rejeição aos pré-candidatos, perguntando em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado pôde indicar apenas um nome.

Requião Filho (PDT): 38,9%

Sergio Moro (PL): 27,6%

Luiz França (Missão): 8,3%

Rafael Greca (MDB): 6,6%

Sandro Alex (PSD): 5,3%

Tony Garcia (DC): 3,6%

Rejeita todos: 3,3%

Não rejeita ninguém: 6,4%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp entre os dias 20 e 21 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-02941/2026.