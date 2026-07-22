105 mm de chuva em uma noite: Oeste do Paraná entra em alerta para alagamentos

As cidades do Oeste do Paraná, como Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, estão sob risco moderado para alagamentos e enxurradas nesta quarta-feira (22). Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), pancadas de chuva fortes e isoladas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

O alerta do Cemaden abrange boa parte da Região Sul. No Rio Grande do Sul, a situação é mais crítica devido à elevação do nível dos rios. Já no Paraná, o maior risco concentra-se nas regiões Oeste e Sudoeste, onde atuam as principais linhas de instabilidade.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço de uma frente fria sobre o estado intensifica as chuvas. Durante a madrugada, a estação meteorológica de Pato Branco registrou acumulado de 105,6 milímetros. Em Palmas e Francisco Beltrão, o volume também superou os 50 milímetros.

Para esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para tempestades entre o Oeste e o Centro-Sul do Paraná. Nessas regiões, a previsão indica chuva de até 100 milímetros, acompanhada por ventos intensos, com risco de queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e danos em plantações.

Outro alerta, de perigo potencial, abrange o Noroeste do estado e a Região Metropolitana de Curitiba. Nessas áreas, a previsão é de chuva de até 50 milímetros, com rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.

Segundo o Simepar, a instabilidade deve persistir ao longo da semana, com previsão de chuva em praticamente todas as regiões do estado. A tendência é de que o tempo comece a melhorar apenas a partir de sábado (25), quando os acumulados diminuem.