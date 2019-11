Ulisses Maia (PDT) é o novo prefeito de Maringá. Com 95,28% das urnas apuradas, o candidato tem 59,03% dos votos válidos e já não pode ser ultrapassado pelo adversário, Silvio Barros (PP), com 40,97%. Na parcial, Maia recebeu 113.361 votos e Barros, 78.677.

Além de ser o candidato do governador Beto Richa, Barros tinha o apoio da vice-governadora, Cida Borghetti (PP), sua cunhada, e do ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), seu irmão.

Barros tinha sido o mais votado do primeiro turno, com 77.196 votos, ou 39,69% dos votos válidos, enquanto Maia teve 56.156, ou 28,87%.

Votação

Os dois candidatos votaram pela manhã. O candidato do PP votou por volta de 8h, na Escola Municipal Benedita Natália. O concorrente do PDT também votou pouco depois, às 10h, no Colégio Santo Inácio.

Não foram registrados problemas com urnas e as ao contrário do primeiro turno, as ruas amanheceram limpas, sem os conhecidos “santinhos” jogados no chão.