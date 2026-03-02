Tchau, Verão?!

Três cidades do Paraná, entre elas uma das mais quentes, têm recorde de frio em 2026

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 02/03/26 10h36
Imagem mostra a Ferroviária de Antonina, no Litoral do Paraná.
Imagem mostra a Ferroviária de Antonina. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Antonina, Cambará e Pinhais registraram, na manhã desta segunda-feira (2/3), as menores temperaturas de 2026 até agora no Paraná. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros marcaram 17,2 °C em Antonina, 14,6 °C em Cambará e 13,3 °C em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Curiosamente Antonina é uma das cidades mais quentes do Paraná, chegando a bater mais de 38ºC ainda neste Verão, estação que segue vigente até o dia 20 de março.

Na outra ponta, a maior temperatura mínima do estado foi registrada em Nova Prata do Iguaçu, com 21 °C. Assis Chateaubriand, Paranaguá, Loanda e Guaratuba também amanheceram com marcas na casa dos 20 °C. 

Previsão do tempo para Curitiba

No Leste, Curitiba teve mínima de 13,8 °C, pouco acima do índice registrado em Pinhais. Para a capital, a previsão indica máxima de 23 °C, com variação de nebulosidade ao longo do dia e períodos de sol entre nuvens.

Por que esfriou tanto no Paraná?

Embora o outono comece oficialmente às 11h46 do dia 20 de março, as mudanças típicas da estação já começam a aparecer nas primeiras semanas do mês. Aliás, você sabe como esquentar sua casa em dias de muito frio?

“Março ainda é considerado um mês do verão. No Interior do Paraná, com maior predomínio de sol, teremos ainda vários dias consecutivos com temperaturas acima dos 30°C, principalmente no Norte e Oeste do Estado, mas no Leste e no Extremo Sul já começamos a ter mudanças no tempo”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Mesmo com previsão de calor no Interior, os valores tendem a ficar abaixo dos registrados em janeiro de 2026. Ao longo de março, as primeiras massas de ar frio começam a avançar pelo Sul do Brasil, trazendo ar mais seco e temperaturas gradualmente mais baixas para o Leste e o Sul do estado. 

Estação Instituição Temperatura Mínima (°C)
APPA AntoninaSimepar18,2
AltôniaSimepar20,5
AntoninaSimepar17,2
ApucaranaSimepar16,0
Assis ChateaubriandSimepar20,8
CambaráSimepar14,6
Campina da LagoaINMET18,3
Campo MourãoSimepar17,2
Candido De AbreuSimepar16,7
CapanemaSimepar19,0
CascavelSimepar17,4
Cerro AzulSimepar14,2
CianorteSimepar18,6
Cidade GaúchaINMET19,7
ClevelândiaINMET15,0
ColomboINMET11,9
Cornélio ProcópioSimepar15,2
Cruzeiro Do IguaçuSimepar19,7
CuritibaINMET13,8
CuritibaSimepar13,8
Dois VizinhosINMET18,5
Fazenda Rio GrandeSimepar12,5
Foz do IguaçuSimepar18,5
Francisco BeltrãoSimepar17,8
General CarneiroINMET13,8
General CarneiroSimepar11,9
GoioerêINMET19,8
GuairaSimepar19,2
GuarapuavaSimepar15,3
Guarapuava – Entre RiosSimepar14,1
GuaraqueçabaSimepar18,1
GuaratubaSimepar20,4
IratiSimepar13,4
IvaíINMET15,3
JaguariaivaSimepar13,7
JapiraINMET15,8
Joaquim TávoraINMET16,8
LapaSimepar12,7
Laranjeiras Do SulSimepar15,7
LoandaSimepar20,7
LondrinaSimepar16,8
Marechal Cândido RondonINMET19,3
MaringáINMET18,3
MaringáSimepar18,9
MorretesINMET17,5
MorretesSimepar16,3
Nova Prata do IguaçuSimepar21,0
Nova TebasINMET17,8
PalmasSimepar14,0
Palmas – HorizonteSimepar12,4
PalotinaSimepar17,2
ParanaguáSimepar20,2
ParanavaíSimepar19,1
Pato BrancoSimepar16,9
PinhaisSimepar13,3
PinhãoSimepar15,7
PlanaltoINMET18,6
Ponta GrossaSimepar15,3
Santa Maria Do OesteSimepar16,1
Santo Antônio da PlatinaSimepar15,0
São Miguel do IguaçuSimepar20,3
Telêmaco BorbaSimepar14,7
ToledoSimepar17,5
UmuaramaSimepar19,7
União da VitóriaSimepar14,3
VentaniaINMET12,9

