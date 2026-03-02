Três cidades do Paraná, entre elas uma das mais quentes, têm recorde de frio em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Antonina, Cambará e Pinhais registraram, na manhã desta segunda-feira (2/3), as menores temperaturas de 2026 até agora no Paraná. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros marcaram 17,2 °C em Antonina, 14,6 °C em Cambará e 13,3 °C em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Curiosamente Antonina é uma das cidades mais quentes do Paraná, chegando a bater mais de 38ºC ainda neste Verão, estação que segue vigente até o dia 20 de março.

Na outra ponta, a maior temperatura mínima do estado foi registrada em Nova Prata do Iguaçu, com 21 °C. Assis Chateaubriand, Paranaguá, Loanda e Guaratuba também amanheceram com marcas na casa dos 20 °C.

Previsão do tempo para Curitiba

No Leste, Curitiba teve mínima de 13,8 °C, pouco acima do índice registrado em Pinhais. Para a capital, a previsão indica máxima de 23 °C, com variação de nebulosidade ao longo do dia e períodos de sol entre nuvens.

Por que esfriou tanto no Paraná?

Embora o outono comece oficialmente às 11h46 do dia 20 de março, as mudanças típicas da estação já começam a aparecer nas primeiras semanas do mês. Aliás, você sabe como esquentar sua casa em dias de muito frio?

“Março ainda é considerado um mês do verão. No Interior do Paraná, com maior predomínio de sol, teremos ainda vários dias consecutivos com temperaturas acima dos 30°C, principalmente no Norte e Oeste do Estado, mas no Leste e no Extremo Sul já começamos a ter mudanças no tempo”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Mesmo com previsão de calor no Interior, os valores tendem a ficar abaixo dos registrados em janeiro de 2026. Ao longo de março, as primeiras massas de ar frio começam a avançar pelo Sul do Brasil, trazendo ar mais seco e temperaturas gradualmente mais baixas para o Leste e o Sul do estado.

