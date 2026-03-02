Três cidades do Paraná, entre elas uma das mais quentes, têm recorde de frio em 2026

Antonina, Cambará e Pinhais registraram, na manhã desta segunda-feira (2/3), as menores temperaturas de 2026 até agora no Paraná. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros marcaram 17,2 °C em Antonina, 14,6 °C em Cambará e 13,3 °C em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Curiosamente Antonina é uma das cidades mais quentes do Paraná, chegando a bater mais de 38ºC ainda neste Verão, estação que segue vigente até o dia 20 de março.
Na outra ponta, a maior temperatura mínima do estado foi registrada em Nova Prata do Iguaçu, com 21 °C. Assis Chateaubriand, Paranaguá, Loanda e Guaratuba também amanheceram com marcas na casa dos 20 °C.
Previsão do tempo para Curitiba
No Leste, Curitiba teve mínima de 13,8 °C, pouco acima do índice registrado em Pinhais. Para a capital, a previsão indica máxima de 23 °C, com variação de nebulosidade ao longo do dia e períodos de sol entre nuvens.
Por que esfriou tanto no Paraná?
Embora o outono comece oficialmente às 11h46 do dia 20 de março, as mudanças típicas da estação já começam a aparecer nas primeiras semanas do mês. Aliás, você sabe como esquentar sua casa em dias de muito frio?
“Março ainda é considerado um mês do verão. No Interior do Paraná, com maior predomínio de sol, teremos ainda vários dias consecutivos com temperaturas acima dos 30°C, principalmente no Norte e Oeste do Estado, mas no Leste e no Extremo Sul já começamos a ter mudanças no tempo”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.
Mesmo com previsão de calor no Interior, os valores tendem a ficar abaixo dos registrados em janeiro de 2026. Ao longo de março, as primeiras massas de ar frio começam a avançar pelo Sul do Brasil, trazendo ar mais seco e temperaturas gradualmente mais baixas para o Leste e o Sul do estado.
|Estação
|Instituição
|Temperatura Mínima (°C)
|APPA Antonina
|Simepar
|18,2
|Altônia
|Simepar
|20,5
|Antonina
|Simepar
|17,2
|Apucarana
|Simepar
|16,0
|Assis Chateaubriand
|Simepar
|20,8
|Cambará
|Simepar
|14,6
|Campina da Lagoa
|INMET
|18,3
|Campo Mourão
|Simepar
|17,2
|Candido De Abreu
|Simepar
|16,7
|Capanema
|Simepar
|19,0
|Cascavel
|Simepar
|17,4
|Cerro Azul
|Simepar
|14,2
|Cianorte
|Simepar
|18,6
|Cidade Gaúcha
|INMET
|19,7
|Clevelândia
|INMET
|15,0
|Colombo
|INMET
|11,9
|Cornélio Procópio
|Simepar
|15,2
|Cruzeiro Do Iguaçu
|Simepar
|19,7
|Curitiba
|INMET
|13,8
|Curitiba
|Simepar
|13,8
|Dois Vizinhos
|INMET
|18,5
|Fazenda Rio Grande
|Simepar
|12,5
|Foz do Iguaçu
|Simepar
|18,5
|Francisco Beltrão
|Simepar
|17,8
|General Carneiro
|INMET
|13,8
|General Carneiro
|Simepar
|11,9
|Goioerê
|INMET
|19,8
|Guaira
|Simepar
|19,2
|Guarapuava
|Simepar
|15,3
|Guarapuava – Entre Rios
|Simepar
|14,1
|Guaraqueçaba
|Simepar
|18,1
|Guaratuba
|Simepar
|20,4
|Irati
|Simepar
|13,4
|Ivaí
|INMET
|15,3
|Jaguariaiva
|Simepar
|13,7
|Japira
|INMET
|15,8
|Joaquim Távora
|INMET
|16,8
|Lapa
|Simepar
|12,7
|Laranjeiras Do Sul
|Simepar
|15,7
|Loanda
|Simepar
|20,7
|Londrina
|Simepar
|16,8
|Marechal Cândido Rondon
|INMET
|19,3
|Maringá
|INMET
|18,3
|Maringá
|Simepar
|18,9
|Morretes
|INMET
|17,5
|Morretes
|Simepar
|16,3
|Nova Prata do Iguaçu
|Simepar
|21,0
|Nova Tebas
|INMET
|17,8
|Palmas
|Simepar
|14,0
|Palmas – Horizonte
|Simepar
|12,4
|Palotina
|Simepar
|17,2
|Paranaguá
|Simepar
|20,2
|Paranavaí
|Simepar
|19,1
|Pato Branco
|Simepar
|16,9
|Pinhais
|Simepar
|13,3
|Pinhão
|Simepar
|15,7
|Planalto
|INMET
|18,6
|Ponta Grossa
|Simepar
|15,3
|Santa Maria Do Oeste
|Simepar
|16,1
|Santo Antônio da Platina
|Simepar
|15,0
|São Miguel do Iguaçu
|Simepar
|20,3
|Telêmaco Borba
|Simepar
|14,7
|Toledo
|Simepar
|17,5
|Umuarama
|Simepar
|19,7
|União da Vitória
|Simepar
|14,3
|Ventania
|INMET
|12,9
Manda pra Tribuna!
A sua cidade também gelou? Mande fotos para o nosso WhsatsApp pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉