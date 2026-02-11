Sonho antigo, pavimentação de estrada Guaraqueçaba/Antonina em fase de estudos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou o resultado da licitação para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e anteprojeto de engenharia da pavimentação da PR-405, entre Guaraqueçaba e Antonina, no Litoral do estado. O Consórcio SE – EIA/RIMA PR-405 venceu a disputa com proposta de R$ 6.952.631,57.

O trecho contemplado tem 76,61 quilômetros de extensão, iniciando em Guaraqueçaba até o entroncamento com a PR-340, em Antonina. Os trabalhos terão prazo de 24 meses após a assinatura do contrato, que é o próximo passo após esta homologação.

O EIA/RIMA abrangerá estudos sobre possíveis impactos ambientais da obra, incluindo efeitos na fauna, flora, patrimônio arqueológico e cultural, qualidade do ar, ruídos, recursos hídricos e comunidades indígenas e tradicionais. O objetivo é garantir que a pavimentação seja realizada de forma sustentável.

O anteprojeto de engenharia, desenvolvido em conjunto com o EIA/RIMA, deverá propor soluções alinhadas às exigências ambientais e necessidades das comunidades locais. Estão previstas melhorias no entroncamento com a PR-340, nos acessos a terras indígenas, comunidades e pontos turísticos, além de intervenções nas 13 pontes do trecho.

O edital também inclui a elaboração de estudos e documentação para atender às exigências de licenciamento ambiental do Instituto Água e Terra (IAT) e demandas de outros órgãos envolvidos, como o Iphan, Funai e Incra. Após a conclusão desses estudos, o DER/PR realizará a licitação para a obra de pavimentação da rodovia.