Bairros de Curitiba e de mais duas cidades ficam sem água nesta quinta-feira

A Sanepar fará, nesta quinta-feira (12/2), duas obras de interligação de tubulação na rede de abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba. Com os serviços, bairros de Curitiba, Campina Grande do Sul e Colombo poderão ficar sem água.

Em Curitiba, a suspensão temporária do abastecimento começa às 8h. Os bairros afetados serão Campo Comprido, Mossunguê e Santo Inácio. Nas outras cidades, a manutenção tem início às 7h.

Em Colombo, a Colônia Faria pode ficar sem água ao longo do dia. Já em Campina Grande do Sul, os bairros Jardim Inezita e Vila Cosme também podem ser afetados. Em ambas as manutenções, a normalização do abastecimento está prevista para a noite desta quinta-feira.

A Sanepar orienta que imóveis com caixa-d’água com capacidade adequada, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conseguem minimizar os impactos do desabastecimento.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o horário informado, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

Também é possível registrar a ocorrência pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para agilizar o atendimento, a empresa orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.