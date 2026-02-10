Futuro da herança: número de testamentos no Paraná cresce e bate recorde em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O número de testamentos registrados em Cartórios de Notas do Paraná atingiu um recorde histórico em 2025. Ao todo, foram 3.489 atos formalizados no ano passado, segundo dados reunidos pelos Cartórios de Notas do Brasil. O resultado reforça uma tendência de crescimento contínuo e mostra que mais pessoas têm buscado organizar, em vida, a destinação do próprio patrimônio.

Em 2020 foram realizados 2.532 registros. Em comparação com a data, os registros de 2025 representam alta de 37,7%. Já em relação a 2024, quando foram contabilizados 3.300 atos, o crescimento é de 5,7%.

Número de testamentos reflete mudança de comportamento no Paraná

Para o presidente da seção Paraná do Colégio Notarial do Brasil (CNB-PR), Daniel Driessen Junior, o avanço indica transformação cultural no estado. “As pessoas compreendem que planejar a sucessão patrimonial é uma forma de garantir segurança jurídica, evitar conflitos familiares e assegurar que a vontade do cidadão seja respeitada”, afirma.

Sem manifestação formal, a herança segue a sucessão legítima prevista no Código Civil, que estabelece ordem de herdeiros como filhos, pais, cônjuge ou parentes colaterais. Na ausência de herdeiros identificados, os bens podem ser declarados vacantes e destinados ao Estado.

Como fazer testamento?

O testamento pode ser feito presencialmente em qualquer Cartório de Notas ou de forma digital pela plataforma e-Notariado. No formato tradicional, o interessado apresenta documentos pessoais, indica beneficiários e comparece com duas testemunhas maiores de idade. Pela via eletrônica, o cidadão agenda atendimento por videoconferência e assina o ato com certificado digital notarizado, emitido gratuitamente pelos cartórios. O valor do testamento é tabelado por lei estadual.