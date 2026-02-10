Paraná lança CEP Rural para criar endereço digital a mais de 300 mil propriedades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lançou dois projetos voltados para o campo: CEP Rural e Rota Rural. As iniciativas, apresentadas oficialmente nesta terça-feira (10/02) pelo governador em exercício Darci Piana durante o Show Rural Coopavel 2026, em Cascavel, utilizam tecnologia do Google para garantir endereço digital e rastreabilidade para mais de 300 mil propriedades rurais no estado.

Desenvolvido pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e pela Superintendência Geral de Ordenamento Territorial (SOT), os projetos transformam o Paraná no primeiro estado do país a integrar o sistema Plus Code, do Google, com o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Na prática, isso significa que propriedades que antes não tinham uma identificação oficial agora passam a ter um “endereço digital” único, facilitando desde a entrega de encomendas até o socorro médico e a segurança pública.

“Cada produtor cadastrado passará a ter um endereço digital, principalmente nos pequenos municípios, mais distantes dos grandes centros urbanos, onde muitas vezes é mais difícil o acesso. Será uma ferramenta fundamental para resolver problemas de localização”, afirmou Piana.

Como vai funcionar o CEP Rural

O CEP Rural funciona por meio de códigos alfanuméricos curtos que representam uma localização geográfica exata. A partir de março, a ferramenta será disponibilizada de forma integral para o público dentro do aplicativo Paraná + Sustentável, também lançado nesta terça. Na plataforma, o produtor poderá gerar o próprio endereço digital, de forma gratuita.

A meta é que 80% das propriedades paranaenses tenham um código em até dois anos. A estimativa é que a ferramenta reduza em 15% os custos logísticos no primeiro ano e diminua em 20% o tempo de resposta para ocorrências de segurança e saúde nas áreas rurais.

Um dos diferenciais estratégicos do serviço é a integração com os dados do CAR, criando um modelo de rastreabilidade único. Essa “identidade digital” atua como uma blindagem contra barreiras comerciais de mercados exigentes, como a União Europeia, atestando de forma auditável e via satélite a origem legal da produção paranaense.

O lançamento oficial contou com a entrega simbólica da primeira placa de CEP Rural do Estado à Coopavel. A partir da disponibilização do aplicativo Paraná + Sustentável, o projeto estabelece um modelo de sinalização padronizada que poderá ser adotado pelos proprietários rurais. A placa exibe o código Plus Code e um QR Code que direciona para a Rota Rural.

Rota Rural

Já o projeto Rota Rural foca na logística. Enquanto o CEP Rural identifica o ponto exato da propriedade, a Rota Rural oficializa o mapeamento das estradas vicinais e caminhos internos. Atualmente, usuários de aplicativos convencionais sofrem com rotas equivocadas que levam a caminhos inexistentes ou trajetos difíceis de passar. A Rota Rural deve eliminar essa margem de erro, ajudando também o turismo rural, garantindo que visitantes cheguem a pousadas e vinícolas mais facilmente.