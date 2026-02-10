Paraná amplia projeto Queijos Finos e mira liderança na América Latina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de sucesso no campo paranaense agora se espalha por mais quatro regiões. O Projeto Queijos Finos, que já transforma o leite em arte na região Oeste do Paraná há cerca de seis anos, ganhou asas nesta terça-feira (10/02) durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel.

Com investimento de R$ 3,8 milhões, o Governo do Estado anunciou a expansão da iniciativa para o Sudoeste, Campos Gerais, Norte Pioneiro e Região Metropolitana de Curitiba. A meta é ambiciosa: transformar o Paraná no principal polo de queijos finos da América Latina.

O projeto, que já colhe frutos significativos no Oeste, é resultado de uma parceria entre o Biopark de Toledo, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), o Sebrae/PR e o Sistema Faep/Senar. Com a expansão, a família cresce e passa a incluir as secretarias estaduais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Indústria, Comércio e Serviços, e da Inovação e Inteligência Artificial, além da Fundação Araucária.

Os produtores das novas regiões contempladas receberão um pacote completo de apoio: treinamentos teóricos e práticos, consultoria personalizada para até 40 queijarias por região, transferência de tecnologia com protocolos de fabricação já validados e suporte laboratorial por três anos. As universidades estaduais de cada região serão as casas desse conhecimento, sediando as atividades de capacitação.

Na cozinha principal desse projeto está Kennidy de Bortoli, considerado o melhor queijeiro do Brasil, que coordena a iniciativa. Além do conhecimento técnico para a produção, os participantes receberão orientações valiosas sobre como comercializar seus produtos, incluindo estratégias de marketing e desenvolvimento de embalagens.

O resultado no bolso dos produtores promete ser tão saboroso quanto os queijos. Especialistas apontam que a iniciativa tem potencial para aumentar em até 380% o valor do produto, elevando o preço do quilo de R$ 25 para até R$ 150.

O foco principal são os pequenos produtores, que ganharão acesso a tecnologia e conhecimento para transformar sua produção leiteira em produtos de alto valor agregado, tornando suas propriedades mais sustentáveis economicamente. Uma receita que promete mudar a vida de quem vive do campo paranaense.