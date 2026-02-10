Da banana ao leite: alimentos sofrem queda de preços no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Índice Ipardes de Preços Regional Alimentos e Bebidas (IPR) do Paraná registrou queda de 0,07% em janeiro, marcando a terceira redução consecutiva. Os dados, divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), mostram que o IPR acumulado em 12 meses agora apresenta queda de 0,45%, o menor resultado desde novembro de 2023.

A redução em janeiro foi influenciada principalmente pelos subgrupos frutas, leite e derivados, e bebidas e infusões. O preço das frutas caiu 4,71%, com destaque para a banana-caturra (-16,94%), uva (-6,03%) e melão (-3,63%). O subgrupo leite e derivados registrou queda de 1,53%, com o leite integral recuando 3,60%.

No acumulado de 12 meses, os subgrupos que mais influenciaram a queda foram leites e derivados (-10,48%), cereais (-27,44%) e ovos de galinha (-11,77%). Entre os cereais, o arroz parboilizado teve a maior redução (-36,98%), seguido pelo feijão preto (-32,37%) e arroz branco (-32,03%).

O IPR caiu na maioria das cidades analisadas, com as maiores reduções em Foz do Iguaçu (-0,55%) e Cascavel (-0,37%). Apenas Curitiba (0,59%), Ponta Grossa e Umuarama (ambas com 0,11%) registraram aumento. Em Guarapuava, o índice manteve-se estável.

O Ipardes calcula mensalmente o IPR – Alimentos e Bebidas com base em 91 produtos, utilizando dados de notas fiscais eletrônicas emitidas por estabelecimentos comerciais em nove municípios do Paraná. A metodologia reflete o padrão de consumo de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos.