Onça-parda é registrada pela primeira vez em parque estadual do Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT) registrou oficialmente, pela primeira vez, a presença de uma onça-parda (Puma concolor) no Parque Estadual do Rio Guarani, em Três Barras do Paraná, região Oeste do estado. As imagens foram captadas em janeiro por câmeras de alta resolução instaladas pelo órgão ambiental em pontos de mata fechada da Unidade de Conservação (UC).

A presença do mamífero indica uma melhoria na condição ambiental da área, segundo a engenheira florestal e chefe do parque, Aline Heberle. As câmeras são utilizadas para monitorar o desenvolvimento da fauna local e auxiliam na proteção e criação de uma base de dados para tomada de decisões.

Assista:

O Puma concolor, conhecido como onça-parda, possui pelagem acastanhada e é um felino adaptável, capaz de viver em diversos ambientes. São animais carnívoros solitários e territorialistas, com hábitos noturnos, que se alimentam principalmente de pequenos mamíferos e aves.

O Parque Estadual do Rio Guarani, inserido no Corredor Ecológico Iguaçu, é a segunda maior área de mata contínua das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, após o Parque Nacional do Iguaçu. No local, já foram catalogadas mais de 40 espécies de árvores e mais de 300 espécies de vertebrados terrestres, alguns ameaçados de extinção.

O parque conta com trilhas sinalizadas para passeios monitorados e funciona de terça a domingo, das 8h às 17h30. Em caso de avistamento de animais silvestres feridos ou para denúncias de atividades ilegais contra animais, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do IAT ou ligar para o Disque Denúncia 181.