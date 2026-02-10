Contagem regressiva: obra da ponte de Guaratuba está quase no fim

A ponte que promete mudar a mobilidade no litoral paranaense está cada vez mais próxima de se tornar realidade. A obra que liga Matinhos e Guaratuba atingiu 91% de execução em janeiro deste ano, com avanços significativos no trecho estaiado, considerado o coração da estrutura.
Dos 320 metros previstos para este segmento mais complexo, 284 metros já foram concluídos. No apoio 04, as equipes concretaram 11 pares de aduelas, o que representa 136 metros construídos pelo método dos balanços sucessivos. Já o apoio 05 apresenta números ainda mais expressivos: 12 pares de aduelas e 147 metros executados.
Os estais, cabos responsáveis pela sustentação da estrutura, também avançam em ritmo acelerado. Dez pares já foram fixados em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05, garantindo a estabilidade necessária para esta imponente obra de engenharia.
No trecho pré-moldado, todas as 160 vigas longarinas já foram lançadas, marcando uma etapa importante da construção. Agora, os trabalhos se concentram na conclusão do tabuleiro e nos acabamentos finais, que incluem pavimentação e a ciclovia que permitirá travessias seguras para ciclistas.
A previsão é que o encontro entre o trecho pré-moldado e o estaiado aconteça até o final de fevereiro, um momento aguardado por engenheiros e moradores da região.
Nos acessos à ponte, o trabalho também avança em ritmo acelerado. No lado de Guaratuba, a perfuração de tirantes foi concluída, enquanto em Matinhos o muro de solo reforçado apresenta progresso significativo. Para a finalização da obra, estão previstos 50.000 m² de camadas de pavimentação e 70.000 m² de revestimento asfáltico, incluindo o tabuleiro da ponte.
Coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a construção da ponte não representa apenas uma ligação física entre dois municípios, mas um impulso para o desenvolvimento econômico e turístico de toda a região litorânea.