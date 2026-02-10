Autódromo no Paraná recebe obras de R$ 33 milhões para adequação aos padrões internacionais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Autódromo Ayrton Senna e o Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, receberão um pacote de obras com investimento de R$ 33 milhões. A intervenção prevê reforma completa e modernização da infraestrutura, além de adequações para atender a padrões internacionais.

As obras contemplam a substituição integral da pista do complexo automobilístico. Também estão previstas a recuperação do pavimento e melhorias estruturais. Do total investido, R$ 29.476.787,03 serão garantidos pela Secretaria de Cidades (SECID), por meio de convênio aprovado pelo governo estadual. Cerca de R$ 4 milhões virão de emendas parlamentares.

O investimento ocorre em um momento de crescimento do automobilismo na cidade. Em 2025, Londrina sediou 61 etapas competitivas. Em 2026, o número sobe para 77 provas. Ao todo, são 153 datas reservadas para provas, treinos e corridas regionais, interestaduais e nacionais.

O diretor técnico da FEL, Vilmar Caus, o Mazinho, destacou a importância de diversificar o calendário. “As empresas que estão nos procurando também estão comprovando a capacidade do local de receber bons eventos. Isso é importante para a cidade, acaba gerando uma agenda de lazer, entretenimento e negócios. A cidade vai estar movimentada, e com isso todo mundo ganha”, afirmou.

Em janeiro deste ano, o Autódromo de Londrina recebeu quatro eventos. Entre eles, Patrícia Motovelocidade, Track Day Fábio Melo, Ryoukai Drift/Track Day e Lista Área 43 – Rei da Rua. Em março, o SuperBike Brasil retorna à cidade para a disputa da segunda etapa do ano, entre os dias 4 e 8.

A expectativa é de que milhares de espectadores frequentem o Autódromo ao longo de 2026. Segundo a Prefeitura, a programação deve contribuir para o fortalecimento da economia local, com impacto direto nos setores de serviços, turismo e entretenimento.

Autódromo Internacional de Curitiba – Situação atual

O Autódromo Internacional de Curitiba (AIC) encerrou as atividades automobilísticas em dezembro de 2021, com o terreno sendo transformado no PARC Autódromo, um complexo imobiliário com projeto de Jaime Lerner. As obras resultaram na demolição de grande parte da pista para dar lugar ao novo empreendimento.

