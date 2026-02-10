Alta procura congestiona site de venda de ingressos para o Festival de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a abertura das vendas às 10h desta terça-feira (10/2), o site do Festival de Curitiba apresentou instabilidades para a finalização da compra de ingressos. Nas redes sociais do evento, usuários relataram erros no sistema.

Ao tentar adquirir entradas para as atrações, o público consegue escolher o horário da sessão e selecionar os assentos. O problema ocorre na etapa seguinte, no momento de selecionar o tipo de ingresso e efetuar o pagamento.

Página do site que apresentava erro. Foto: Reprodução.

Nas redes sociais, usuários também lembraram que situações semelhantes ocorreram na edição do ano passado. A reportagem entrou em contato com a organização do Festival de Curitiba que informou que o site não caiu em nenhum momento. O que pode ocorrer, por conta do grande número de acessos, é o carrinho de compras do site dar instabilidade.

Tem outro jeito de comprar os ingressos para o festival de Curitiba? Sim!

Além da compra on-line, também é possível adquirir ingressos na bilheteria física, localizada no piso L3 do Shopping Mueller. O ponto oficial de vendas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Confira, abaixo, o valor dos ingressos:

Mostra Lucia Camargo – De R$42,50 (meia entrada) até R$85 (entrada inteira), + taxa adm.

Risorama – De R$42,50 (meia entrada) até R$85 (entrada inteira) + taxa adm.

Fringe – De GRATUITOS até R$75 (entrada inteira) + taxa adm.

Mostra Surda de Teatro – GRATUITA.

MishMash – De R$30 até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

Programa Guritiba – De GRATUITOS até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

Gastronomix – De R$10 até R$20 (entrada inteira) + taxa adm.

