Festival de Curitiba 2026 anuncia mais de 400 atrações espalhadas pela cidade; confira a programação

O Festival de Curitiba terá 435 atrações em teatros, espaços culturais, ruas, praças e instituições de Curitiba e da Região Metropolitana. O evento acontece entre 30 de março e 12 de abril. A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (10/2), pelo site oficial e pela bilheteria física, no Shopping Mueller.
Entre os destaques da edição estão a Mostra Lúcia Camargo, o musical baseado na história de Tim Maia e o drama “Dois Papas”, que marca a primeira montagem internacional do texto de Anthony McCarten, autor do livro homônimo e do roteiro do filme da Netflix indicado ao Oscar.
Também estão confirmados espetáculos com nomes como Malu Galli, Du Moscovis, Herson Capri, Natália do Vale e Walter Casagrande Júnior. A programação inclui ainda direções de Nelson Motta, Miguel Falabella, Rodrigo Portella, Inez Viana e Fernando Philbert, além de grupos e companhias consagradas.
Confira, abaixo, detalhes da programação completa:
Mostras
Com mais de 30 espetáculos selecionados pela curadoria, a Mostra Lucia Camargo celebrará a arte do teatro como uma arte essencialmente coletiva, homenageando grupos teatrais importantes nas artes cênicas do país e solenizando a memória de grandes nomes que já partiram.
Já a Mostra Fringe reúne cerca de 300 espetáculos de diferentes linguagens, com forte presença de produções gratuitas. Sem curadoria, o Fringe se consolida como principal vitrine para companhias independentes e um dos grandes motores da cena teatral local e nacional.
Em diálogo com essa efervescência, o Interlocuções fortalece a dimensão formativa do festival, com debates, encontros, oficinas, palestras e lançamentos de livros. A proposta é aproximar artistas e público, estimular o pensamento crítico e integrar estudantes, ampliando a experiência para além dos palcos. Toda a programação é gratuita, com parte das atividades indicada pela curadoria da Mostra Lucia Camargo.
A acessibilidade ganha protagonismo com a Mostra Surda de Teatro, que chega à terceira edição valorizando artistas e produtores surdos e promovendo espetáculos e oficinas em Libras. A programação reúne estreias nacionais, performances, dança e slam, reforçando o compromisso do festival com inclusão, diversidade cultural e protagonismo da comunidade surda.
Já o Guritiba aposta na formação de plateia desde a infância, com espetáculos para crianças, adolescentes, educadores e famílias. Com apresentações no Museu Oscar Niemeyer e ações em escolas públicas, o projeto amplia o acesso à arte e trabalha temas como acessibilidade, diversidade e desenvolvimento infantil, consolidando o festival como espaço de encontro entre gerações.
Completam a programação os grandes eventos de público, como o Risorama, o MishMash e o Gastronomix, que misturam humor, circo, variedades artísticas, música e gastronomia. Juntas, essas mostras transformam Curitiba em um grande palco, conectando artes cênicas, cultura, inclusão e convivência urbana em uma experiência que extrapola os teatros e ocupa a cidade.
Programação por espaço
Atrações no Guairão:
- Tim Maia – Vale Tudo: espetáculo em homenagem a um dos maiores artistas da música brasileira, com roteiro de Nelson Motta e produção de seu filho, Carmelo Maia.
- Na Marca do Pênalti: estreia nacional do espetáculo em que o comentarista esportivo, jornalista e ex-futebolista Walter Casagrande Júnior revisita sua carreira e enfrenta alguns dos momentos mais difíceis de sua vida.
- Dois Papas: drama aclamado que marca a primeira montagem internacional do texto de Anthony McCarten, autor do livro homônimo e do roteiro do filme da Netflix indicado a três Oscars, quatro Globos de Ouro e cinco BAFTAs.
- A Sabedoria dos Pais: comédia dirigida por Miguel Falabella, que marca o reencontro do paranaense Herson Capri com a atriz Natália do Vale e celebra os 50 anos de carreira da dupla.
- Piracema: novo espetáculo de dança do Grupo Corpo, que comemora os 50 anos da companhia em um balé que simboliza continuidade, renovação, resiliência e ousadia do mais importante grupo de dança contemporânea do Brasil.
Atrações no Guairinha:
- (Um) Ensaio Sobre a Cegueira: o Grupo Galpão expande o conceito de ensaio à montagem, acrescentando à obra teatral outras camadas para além da ficção.
- Dias Felizes: a Armazém Companhia de Teatro apresenta o drama elogiado que constrói um jogo cruel e fascinante, em que cada palavra ressoa entre a esperança e o delírio.
- O Grande Cabaré Combo Drag Week: estreia no Festival de Curitiba de Juana Profunda, que celebra 10 anos de trajetória drag, com participação especial de Miranda Lebrão (RJ), da 1ª temporada do Drag Race Brasil e do RuPaul’s Drag Race Global All Stars.
- {FÉ}STA: espetáculo de circo negro do Coletivo Prot{agô}nistas, em que a apresentação se torna território de memória e reinvenção, entrelaçando poesia, risco e humor à força ancestral dos ritos celebrados.
- Mulher em Fuga: com Malu Galli e Tiago Martelli, direção de Inez Viana e dramaturgia de Pedro Kosovski, montagem que transforma a trajetória da personagem Monique em reflexão cênica sobre violência, classe e emancipação, incorporando a voz do autor como chamado político ao público.
Atrações o Teatro José Maria Santos:
- A Boca Que Tudo Come Tem Fome (Do Cárcere às Ruas): da Companhia de Teatro Heliópolis, com dramaturgia de Dione Carlos, a peça usa espelho d’água e elementos da cultura afro-brasileira para retratar a luta de quem tenta reconstruir a vida após a prisão.
- Deriva: espetáculo contemporâneo da Súbita Companhia de Teatro, que ativa os sentidos e provoca deslocamentos de percepção ao fundir real e ficcional, desestabilizando certezas e abrindo espaço para o encantamento do cotidiano.
- Sidarta: obra livremente inspirada no livro homônimo de Hermann Hesse, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, com indicação ao Prêmio Shell na categoria Iluminação.
- Cabo Enrolado: peça que evoca o imaginário periférico de forma divertida e poética, utilizando musicalidade e dança da cultura urbana paulistana, como funk e hip-hop.
Atrações no SESC da Esquina:
- Reparação: drama contemporâneo inspirado em um caso real de violência contra uma jovem, que conduz o público a um salão de beleza dos anos 80, com manicure e cabeleireira atuando em cena.
- Jonathan: montagem que aborda a biografia da centenária tartaruga considerada o ser mais antigo vivo na Terra e o processo de amadurecimento do jovem Jonathan, às voltas com a realidade de ser negro em um mundo que o quer submisso.
- Brace: peça internacional de dança que consolida Edivaldo Ernesto como uma das vozes mais potentes da dança contemporânea mundial, em turnê inédita no Brasil.
- Pai Contra Mãe ou Você Está Me Ouvindo: espetáculo contemporâneo com concepção, dramaturgia e direção geral de Jé Oliveira, indicado aos prêmios Shell e APCA, em adaptação livre do conto de Machado de Assis que dialoga com a herança escravocrata e as desigualdades raciais contemporâneas.
- Veias Abertas 60 30 15 Seg: inspirado no livro As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, percorre o território latino-americano, revelando feridas históricas, contradições profundas e lutas ainda não cicatrizadas.
Atrações no Teatro Cleon Jacques:
- Vinte!: projeto que combina música, teatro e artes visuais em uma experimentação cênica e sonora inspirada no choro, jazz e samba, ritmos fundamentais da identidade musical negra.
- A Bailarina Fantasma: peça-instalação de dança criada a partir da escultura A Bailarina de 14 anos, de Edgar Degas, em fricção com relatos autobiográficos da bailarina brasileira Verônica Santos.
- Bailarinas Incendiadas: espetáculo internacional direto da Argentina, baseado na pesquisa documental de Ignacio González, em que cinco artistas narram histórias de bailarinas queimadas vivas no século XIX, devido às lâmpadas a gás usadas nos teatros da época.
Atrações na Ópera de Arame:
- A Máquina: nova montagem da comédia que marcou a história da dramaturgia brasileira e revelou Wagner Moura, Lázaro Ramos, Gustavo Falcão e Vladimir Brichta ao grande público.
- Édipo REC: novo espetáculo do Grupo Magiluth, criado a partir de Édipo Rei, de Sófocles, que marca os 20 anos de pesquisa continuada do grupo.
Atrações na CAIXA Cultural Curitiba:
- Atrás das Paredes: comédia dramática que, com diálogos cortantes e por vezes carregados de humor, indaga até onde vai a capacidade destruidora do ser humano e as diferentes formas que ela pode assumir.
- Como um Palhaço – Like a Clown: espetáculo que desconstrói a imagem mítica do palhaço, explorando os múltiplos significados da profissão por meio de alegorias, cenários lúdicos e situações ficcionais.
Atrações no Teatro Paiol
- O Motociclista no Globo da Morte: texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella, em que Eduardo Moscovis expõe a violência humana em um monólogo inédito.
Atrações no Teatro Bom Jesus
- Histórias de Teatro e Circo – Três Gerações de Arte Brincante: direto de Juazeiro do Norte (CE), o grupo Carroça de Mamulengos celebra 50 anos com releituras de cenas clássicas, além de cenas e bonecos inéditos, reunindo diferentes gerações da família — incluindo um integrante de apenas 8 meses.
Valores dos ingressos
Mostra Lucia Camargo – De R$42,50 (meia entrada) até R$85 (entrada inteira), + taxa adm.
Risorama – De R$42,50 (meia entrada) até R$85 (entrada inteira) + taxa adm.
Fringe – De GRATUITOS até R$75 (entrada inteira) + taxa adm.
Mostra Surda de Teatro – GRATUITA.
MishMash – De R$30 até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.
Programa Guritiba – De GRATUITOS até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.
Gastronomix – De R$10 até R$20 (entrada inteira) + taxa adm.
*Estudantes de teatro e artistas profissionais contam com ingressos promocionais de R$40 e R$20, somente na bilheteria física. Verifique as condições especiais para colaboradores de empresas apoiadoras e clubes de descontos.