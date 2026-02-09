Festival de Curitiba 2026 anuncia mais de 400 atrações espalhadas pela cidade; confira a programação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Festival de Curitiba terá 435 atrações em teatros, espaços culturais, ruas, praças e instituições de Curitiba e da Região Metropolitana. O evento acontece entre 30 de março e 12 de abril. A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (10/2), pelo site oficial e pela bilheteria física, no Shopping Mueller.

Entre os destaques da edição estão a Mostra Lúcia Camargo, o musical baseado na história de Tim Maia e o drama “Dois Papas”, que marca a primeira montagem internacional do texto de Anthony McCarten, autor do livro homônimo e do roteiro do filme da Netflix indicado ao Oscar.

Também estão confirmados espetáculos com nomes como Malu Galli, Du Moscovis, Herson Capri, Natália do Vale e Walter Casagrande Júnior. A programação inclui ainda direções de Nelson Motta, Miguel Falabella, Rodrigo Portella, Inez Viana e Fernando Philbert, além de grupos e companhias consagradas.

Confira, abaixo, detalhes da programação completa:

Mostras

Com mais de 30 espetáculos selecionados pela curadoria, a Mostra Lucia Camargo celebrará a arte do teatro como uma arte essencialmente coletiva, homenageando grupos teatrais importantes nas artes cênicas do país e solenizando a memória de grandes nomes que já partiram.

Já a Mostra Fringe reúne cerca de 300 espetáculos de diferentes linguagens, com forte presença de produções gratuitas. Sem curadoria, o Fringe se consolida como principal vitrine para companhias independentes e um dos grandes motores da cena teatral local e nacional.

Em diálogo com essa efervescência, o Interlocuções fortalece a dimensão formativa do festival, com debates, encontros, oficinas, palestras e lançamentos de livros. A proposta é aproximar artistas e público, estimular o pensamento crítico e integrar estudantes, ampliando a experiência para além dos palcos. Toda a programação é gratuita, com parte das atividades indicada pela curadoria da Mostra Lucia Camargo.

A acessibilidade ganha protagonismo com a Mostra Surda de Teatro, que chega à terceira edição valorizando artistas e produtores surdos e promovendo espetáculos e oficinas em Libras. A programação reúne estreias nacionais, performances, dança e slam, reforçando o compromisso do festival com inclusão, diversidade cultural e protagonismo da comunidade surda.

Já o Guritiba aposta na formação de plateia desde a infância, com espetáculos para crianças, adolescentes, educadores e famílias. Com apresentações no Museu Oscar Niemeyer e ações em escolas públicas, o projeto amplia o acesso à arte e trabalha temas como acessibilidade, diversidade e desenvolvimento infantil, consolidando o festival como espaço de encontro entre gerações.

Completam a programação os grandes eventos de público, como o Risorama, o MishMash e o Gastronomix, que misturam humor, circo, variedades artísticas, música e gastronomia. Juntas, essas mostras transformam Curitiba em um grande palco, conectando artes cênicas, cultura, inclusão e convivência urbana em uma experiência que extrapola os teatros e ocupa a cidade.

Programação por espaço

Atrações no Guairão:

Tim Maia – Vale Tudo : espetáculo em homenagem a um dos maiores artistas da música brasileira, com roteiro de Nelson Motta e produção de seu filho, Carmelo Maia.

: espetáculo em homenagem a um dos maiores artistas da música brasileira, com roteiro de Nelson Motta e produção de seu filho, Carmelo Maia. Na Marca do Pênalti : estreia nacional do espetáculo em que o comentarista esportivo, jornalista e ex-futebolista Walter Casagrande Júnior revisita sua carreira e enfrenta alguns dos momentos mais difíceis de sua vida.

: estreia nacional do espetáculo em que o comentarista esportivo, jornalista e ex-futebolista Walter Casagrande Júnior revisita sua carreira e enfrenta alguns dos momentos mais difíceis de sua vida. Dois Papas : drama aclamado que marca a primeira montagem internacional do texto de Anthony McCarten, autor do livro homônimo e do roteiro do filme da Netflix indicado a três Oscars, quatro Globos de Ouro e cinco BAFTAs.

: drama aclamado que marca a primeira montagem internacional do texto de Anthony McCarten, autor do livro homônimo e do roteiro do filme da Netflix indicado a três Oscars, quatro Globos de Ouro e cinco BAFTAs. A Sabedoria dos Pais : comédia dirigida por Miguel Falabella, que marca o reencontro do paranaense Herson Capri com a atriz Natália do Vale e celebra os 50 anos de carreira da dupla.

: comédia dirigida por Miguel Falabella, que marca o reencontro do paranaense Herson Capri com a atriz Natália do Vale e celebra os 50 anos de carreira da dupla. Piracema: novo espetáculo de dança do Grupo Corpo, que comemora os 50 anos da companhia em um balé que simboliza continuidade, renovação, resiliência e ousadia do mais importante grupo de dança contemporânea do Brasil.

Atrações no Guairinha:

(Um) Ensaio Sobre a Cegueira : o Grupo Galpão expande o conceito de ensaio à montagem, acrescentando à obra teatral outras camadas para além da ficção.

: o Grupo Galpão expande o conceito de ensaio à montagem, acrescentando à obra teatral outras camadas para além da ficção. Dias Felizes : a Armazém Companhia de Teatro apresenta o drama elogiado que constrói um jogo cruel e fascinante, em que cada palavra ressoa entre a esperança e o delírio.

: a Armazém Companhia de Teatro apresenta o drama elogiado que constrói um jogo cruel e fascinante, em que cada palavra ressoa entre a esperança e o delírio. O Grande Cabaré Combo Drag Week : estreia no Festival de Curitiba de Juana Profunda, que celebra 10 anos de trajetória drag, com participação especial de Miranda Lebrão (RJ), da 1ª temporada do Drag Race Brasil e do RuPaul’s Drag Race Global All Stars.

: estreia no Festival de Curitiba de Juana Profunda, que celebra 10 anos de trajetória drag, com participação especial de Miranda Lebrão (RJ), da 1ª temporada do Drag Race Brasil e do RuPaul’s Drag Race Global All Stars. {FÉ}STA : espetáculo de circo negro do Coletivo Prot{agô}nistas, em que a apresentação se torna território de memória e reinvenção, entrelaçando poesia, risco e humor à força ancestral dos ritos celebrados.

: espetáculo de circo negro do Coletivo Prot{agô}nistas, em que a apresentação se torna território de memória e reinvenção, entrelaçando poesia, risco e humor à força ancestral dos ritos celebrados. Mulher em Fuga: com Malu Galli e Tiago Martelli, direção de Inez Viana e dramaturgia de Pedro Kosovski, montagem que transforma a trajetória da personagem Monique em reflexão cênica sobre violência, classe e emancipação, incorporando a voz do autor como chamado político ao público.

Atrações o Teatro José Maria Santos:

A Boca Que Tudo Come Tem Fome (Do Cárcere às Ruas) : da Companhia de Teatro Heliópolis, com dramaturgia de Dione Carlos, a peça usa espelho d’água e elementos da cultura afro-brasileira para retratar a luta de quem tenta reconstruir a vida após a prisão.

: da Companhia de Teatro Heliópolis, com dramaturgia de Dione Carlos, a peça usa espelho d’água e elementos da cultura afro-brasileira para retratar a luta de quem tenta reconstruir a vida após a prisão. Deriva : espetáculo contemporâneo da Súbita Companhia de Teatro, que ativa os sentidos e provoca deslocamentos de percepção ao fundir real e ficcional, desestabilizando certezas e abrindo espaço para o encantamento do cotidiano.

: espetáculo contemporâneo da Súbita Companhia de Teatro, que ativa os sentidos e provoca deslocamentos de percepção ao fundir real e ficcional, desestabilizando certezas e abrindo espaço para o encantamento do cotidiano. Sidarta : obra livremente inspirada no livro homônimo de Hermann Hesse, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, com indicação ao Prêmio Shell na categoria Iluminação.

: obra livremente inspirada no livro homônimo de Hermann Hesse, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, com indicação ao Prêmio Shell na categoria Iluminação. Cabo Enrolado: peça que evoca o imaginário periférico de forma divertida e poética, utilizando musicalidade e dança da cultura urbana paulistana, como funk e hip-hop.

Atrações no SESC da Esquina:

Reparação : drama contemporâneo inspirado em um caso real de violência contra uma jovem, que conduz o público a um salão de beleza dos anos 80, com manicure e cabeleireira atuando em cena.

: drama contemporâneo inspirado em um caso real de violência contra uma jovem, que conduz o público a um salão de beleza dos anos 80, com manicure e cabeleireira atuando em cena. Jonathan : montagem que aborda a biografia da centenária tartaruga considerada o ser mais antigo vivo na Terra e o processo de amadurecimento do jovem Jonathan, às voltas com a realidade de ser negro em um mundo que o quer submisso.

: montagem que aborda a biografia da centenária tartaruga considerada o ser mais antigo vivo na Terra e o processo de amadurecimento do jovem Jonathan, às voltas com a realidade de ser negro em um mundo que o quer submisso. Brace : peça internacional de dança que consolida Edivaldo Ernesto como uma das vozes mais potentes da dança contemporânea mundial, em turnê inédita no Brasil.

: peça internacional de dança que consolida Edivaldo Ernesto como uma das vozes mais potentes da dança contemporânea mundial, em turnê inédita no Brasil.

Pai Contra Mãe ou Você Está Me Ouvindo : espetáculo contemporâneo com concepção, dramaturgia e direção geral de Jé Oliveira, indicado aos prêmios Shell e APCA, em adaptação livre do conto de Machado de Assis que dialoga com a herança escravocrata e as desigualdades raciais contemporâneas.

: espetáculo contemporâneo com concepção, dramaturgia e direção geral de Jé Oliveira, indicado aos prêmios Shell e APCA, em adaptação livre do conto de Machado de Assis que dialoga com a herança escravocrata e as desigualdades raciais contemporâneas. Veias Abertas 60 30 15 Seg: inspirado no livro As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, percorre o território latino-americano, revelando feridas históricas, contradições profundas e lutas ainda não cicatrizadas.

Atrações no Teatro Cleon Jacques:

Vinte! : projeto que combina música, teatro e artes visuais em uma experimentação cênica e sonora inspirada no choro, jazz e samba, ritmos fundamentais da identidade musical negra.

: projeto que combina música, teatro e artes visuais em uma experimentação cênica e sonora inspirada no choro, jazz e samba, ritmos fundamentais da identidade musical negra. A Bailarina Fantasma : peça-instalação de dança criada a partir da escultura A Bailarina de 14 anos, de Edgar Degas, em fricção com relatos autobiográficos da bailarina brasileira Verônica Santos.

: peça-instalação de dança criada a partir da escultura A Bailarina de 14 anos, de Edgar Degas, em fricção com relatos autobiográficos da bailarina brasileira Verônica Santos. Bailarinas Incendiadas: espetáculo internacional direto da Argentina, baseado na pesquisa documental de Ignacio González, em que cinco artistas narram histórias de bailarinas queimadas vivas no século XIX, devido às lâmpadas a gás usadas nos teatros da época.

Atrações na Ópera de Arame:

A Máquina : nova montagem da comédia que marcou a história da dramaturgia brasileira e revelou Wagner Moura, Lázaro Ramos, Gustavo Falcão e Vladimir Brichta ao grande público.

: nova montagem da comédia que marcou a história da dramaturgia brasileira e revelou Wagner Moura, Lázaro Ramos, Gustavo Falcão e Vladimir Brichta ao grande público. Édipo REC: novo espetáculo do Grupo Magiluth, criado a partir de Édipo Rei, de Sófocles, que marca os 20 anos de pesquisa continuada do grupo.

Atrações na CAIXA Cultural Curitiba:

Atrás das Paredes : comédia dramática que, com diálogos cortantes e por vezes carregados de humor, indaga até onde vai a capacidade destruidora do ser humano e as diferentes formas que ela pode assumir.

: comédia dramática que, com diálogos cortantes e por vezes carregados de humor, indaga até onde vai a capacidade destruidora do ser humano e as diferentes formas que ela pode assumir. Como um Palhaço – Like a Clown: espetáculo que desconstrói a imagem mítica do palhaço, explorando os múltiplos significados da profissão por meio de alegorias, cenários lúdicos e situações ficcionais.

Atrações no Teatro Paiol

O Motociclista no Globo da Morte: texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella, em que Eduardo Moscovis expõe a violência humana em um monólogo inédito.

Atrações no Teatro Bom Jesus

Histórias de Teatro e Circo – Três Gerações de Arte Brincante: direto de Juazeiro do Norte (CE), o grupo Carroça de Mamulengos celebra 50 anos com releituras de cenas clássicas, além de cenas e bonecos inéditos, reunindo diferentes gerações da família — incluindo um integrante de apenas 8 meses.

Valores dos ingressos

Mostra Lucia Camargo – De R$42,50 (meia entrada) até R$85 (entrada inteira), + taxa adm.

Risorama – De R$42,50 (meia entrada) até R$85 (entrada inteira) + taxa adm.

Fringe – De GRATUITOS até R$75 (entrada inteira) + taxa adm.

Mostra Surda de Teatro – GRATUITA.

MishMash – De R$30 até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

Programa Guritiba – De GRATUITOS até R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

Gastronomix – De R$10 até R$20 (entrada inteira) + taxa adm.

*Estudantes de teatro e artistas profissionais contam com ingressos promocionais de R$40 e R$20, somente na bilheteria física. Verifique as condições especiais para colaboradores de empresas apoiadoras e clubes de descontos.