Sete espetáculos incríveis para apostar no Festival de Curitiba

O Festival de Curitiba bate na porta e a 34º edição promete muitas surpresas para quem ama arte e já está na expectativa do que acompanhar e em que ficar de olho nesta próxima temporada, que começa dia 30 de março e vai até 12 de abril.

A venda dos ingressos dos espetáculos começa nesta próxima terça-feira (10/02) e é preciso apostar no que assistir, pois como acontece em todas as edições, a venda dos espetáculos mais disputados é rápida e os ingressos costumam esgotar depressa.

O que assistir? O que é imperdível? Em que apostar? A reportagem da Tribuna do Paraná esteve presente na coletiva de imprensa com os organizadores e curadores do Festival de Curitiba e elencou sete espetáculos da Mostra Oficial Lucia Camargo que merecem destaque. Confira a seguir:

Tim Maia – Vale tudo

Foto: divulgação.

Um dos maiores espaços culturais do Brasil, o Guairão vai receber o aclamado musical “Tim Maia – Vale Tudo”, homenageando um dos maiores artistas de todos os tempos no país, com roteiro de Nelson Motta e produção de seu filho Carmelo Maia.

Piracema – Grupo Corpo

Foto: José Luiz Pederneiras.

Piracema, novo espetáculo de dança do Grupo Corpo, um dos mais incríveis da dança contemporânea do país, marca os 50 anos da companhia em um balé que sinaliza a continuidade, a renovação, resiliência e ousadia do mais importante grupo de dança contemporânea do Brasil.

(Um) Ensaio Sobre a Cegueira – Grupo Galpão

Foto: divulgação.

No Guairinha, o Grupo Galpão expande em “(Um) Ensaio Sobre a Cegueira” o conceito de ensaio à montagem, acrescentando, à obra teatral, outras camadas, para além da ficção. O grupo mineiro sempre está presente nas edições do Festival de Curitiba e com certeza está entre os grupos de teatro mais conceituados do país.

Bailarinas Incendiadas

Foto: divulgação.

“Bailarinas Incendiadas”, baseado na pesquisa documental de Ignacio González, especialista em história da dança, em que cinco artistas narram histórias de eventos sombrios ocorridos em meados do século XIX, sobre bailarinas queimadas vivas pelas lâmpadas a gás usadas nos teatros da época.

A Máquina

Foto: Flora Negri.

A nova montagem de “A Máquina”, comédia que marcou a história da dramaturgia brasileira e revelou ao país um quarteto pouco modesto: Wagner Moura, Lázaro Ramos, Gustavo Falcão e Vladimir Brichta – até então eram desconhecidos do grande público. 25 anos depois, a peça vem com novo elenco também cheio de talentos.

Histórias de Teatro e Circo – Três Gerações de Arte Brincante

Foto: Benê França.

O Teatro Bom Jesus recebe diretamente de Juazeiro do Norte, no Ceará, a peça de cultura popular “Histórias de Teatro e Circo – Três Gerações de Arte Brincante”, do grupo Carroça de Mamulengos, formado por uma família inteira, entre diferentes gerações (inclusive com um deles com apenas 8 meses) e celebra 50 anos trazendo releituras de cenas clássicas, mas também várias cenas e bonecos inéditos.

O Motociclista no Globo da Morte

Foto: divulgação.

O Teatro Paiol recebe o aguardado “O Motociclista no Globo da Morte”, com texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella, onde o ator Eduardo Moscovis expõe a violência humana em monólogo inédito. A história apresenta Antônio, um matemático, que numa tarde qualquer se envolve numa situação de violência quando almoça num bar.

Serviço

34º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.

Confira também todos os espetáculos que contam com acessibilidade em Audiodescrição e intérpretes de Libras.

Descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.



