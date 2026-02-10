Brincadeira com freio de mão termina com crianças pulando de carro no PR e abraço emocionado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas crianças saltaram de um carro em movimento após uma brincadeira que terminou com o freio de mão sendo puxado em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O pai dos meninos gêmeos havia saído do veículo por alguns instantes para buscar um produto no galpão quando o episódio aconteceu.

O caso ocorreu no dia 17 de janeiro e foi registrado por uma câmera de segurança (assista abaixo). Nas imagens, a porta do carro aparece aberta. Quando o veículo começa a descer, um dos meninos pula para fora. Logo depois, ao perceber a situação, o pai se aproxima e o segundo menino também salta do carro.

O veículo, que não tinha seguro, caiu em um barranco logo após a saída das crianças. Em entrevista ao g1, Willian Furlan, pai dos meninos, contou que a primeira reação foi abraçá-los após o susto.

“O abraço que eu dou neles, às vezes não é nem para acalmar eles. Na verdade, o abraço quem dá são eles em mim. Eu agradeço por eles estarem ali do meu lado. […] Na hora eu nem me preocupei com o carro, só agradeci”, contou Furlan.

As imagens só foram divulgadas pela família após surgirem falsas arrecadações virtuais alegando pedidos de ajuda para custear os danos do acidente. A família afirma que não solicita ajudas financeiras. Quanto aos meninos, nenhum ficou ferido.

