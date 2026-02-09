‘Don Juan’ é preso suspeito de furtar mulheres usando app de namoro em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 29 anos suspeito de furtar mulheres em Curitiba usando aplicativos de relacionamento. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (09/02) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), após investigações iniciadas em setembro de 2025.

O suspeito utilizava uma tática conhecida como “golpe do Don Juan”. Ele marcava encontros com as vítimas em locais públicos como supermercados ou shoppings, pedia para usar o celular delas com alguma desculpa e fugia com o aparelho desbloqueado. Em seguida, acessava aplicativos bancários para realizar transferências e empréstimos fraudulentos.

Após ouvir as vítimas e identificar o autor, a polícia obteve um mandado de prisão. O homem foi localizado após ter se mudado do antigo endereço. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário após os procedimentos legais.

A PCPR reforça que denúncias de crimes contra mulheres podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.