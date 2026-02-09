Começou a circular

Nova linha de ônibus liga Eufrásio Correia à Rui Barbosa em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 09/02/26 17h19
Movimento da linha especial Eufrásio Correia e Rui Barbosa. Curitiba, 09/01/2026 Foto: Levy Ferreira/SECOM

A Urbanização de Curitiba (Urbs) iniciou nesta segunda-feira (9/2) a operação da linha especial X48-Eufrásio/Rui Barbosa. O novo itinerário circular visa atender os passageiros afetados pelo fechamento temporário da estação-tubo Eufrásio Correia, no Centro, que será ampliada.

Com frequência de 7 minutos nos horários de pico, a linha conecta a Rua Lourenço Pinto (ao lado da Praça Eufrásio Correia) à Praça Rui Barbosa, passando pela Praça Carlos Gomes e Rua Alferes Poli. O serviço funcionará das 6h às 23h58 em dias úteis, podendo ser estendido para fins de semana conforme a demanda.

A maioria das linhas que operavam na Eufrásio Correia foi transferida para a Praça Rui Barbosa, mantendo as conexões entre os eixos Norte/Sul e Leste/Oeste. A nova configuração oferece 42 novas possibilidades de integração para os usuários.

Para utilizar a integração temporal nas praças Rui Barbosa e Carlos Gomes, os passageiros devem usar o cartão-transporte Urbs categoria Usuário. O pagamento da passagem na X48 (sem integração) pode ser feito com cartões Urbs, de crédito ou débito.

A estação-tubo Eufrásio Correia ficará fechada por 15 meses para obras de ampliação. Quando reaberta, será a maior da cidade, com 80 metros de extensão em cada sentido, dobrando sua capacidade para cerca de 22 mil passageiros por dia.

