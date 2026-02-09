Homem fica em estado grave após ser atropelado por ônibus em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 40 anos foi atropelado por um ônibus da linha 203-Sta Cândida/Capão Raso, no bairro Portão, em Curitiba, no começo da tarde desta segunda-feira (09/02). O acidente aconteceu na Avenida República Argentina no cruzamento com a Rua Maranhão.

Segundo informações preliminares divulgadas pela Urbanização de Curitiba (Urbs), o homem se distraiu ao atravessar a canaleta e acabou atingido pelo ônibus. O Corpo de Bombeiros informa que ele foi socorrido com ferimentos graves e levado ao Hospital do Trabalhador.

Em nota, a Urbs também relata que, ao tentar desviar do ônibus envolvido no acidente, outro coletivo avançou na calçada, provocando um afundamento da estrutura no local.