Homem fica em estado grave após ser atropelado por ônibus em Curitiba

Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 09/02/26 17h22
homem é atropelado por ônibus no Portão, em Curitiba
Foto: Colaboração | Tribuna do Paraná

Um homem de 40 anos foi atropelado por um ônibus da linha 203-Sta Cândida/Capão Raso, no bairro Portão, em Curitiba, no começo da tarde desta segunda-feira (09/02). O acidente aconteceu na Avenida República Argentina no cruzamento com a Rua Maranhão.

Segundo informações preliminares divulgadas pela Urbanização de Curitiba (Urbs), o homem se distraiu ao atravessar a canaleta e acabou atingido pelo ônibus. O Corpo de Bombeiros informa que ele foi socorrido com ferimentos graves e levado ao Hospital do Trabalhador.

Em nota, a Urbs também relata que, ao tentar desviar do ônibus envolvido no acidente, outro coletivo avançou na calçada, provocando um afundamento da estrutura no local.

