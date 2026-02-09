Corpo de jovem desaparecido é encontrado em pedreira de Campo Magro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O corpo de um jovem que estava desaparecido desde a manhã de domingo (08/02) foi encontrado na Pedreira Orleans, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O corpo foi localizado na tarde desta segunda-feira (09/02) durante mergulho realizado pela equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros.

As buscas pelo rapaz começaram no domingo, quando familiares acionaram as autoridades após perderem contato com ele. Segundo informações repassadas aos bombeiros, o jovem havia saído de bicicleta por volta das 7h37 de domingo, chegando à pedreira às 9h40, horário em que ainda manteve contato com familiares. A última mensagem enviada por ele foi registrada às 10h03.

Após tentativas frustradas de comunicação por volta do meio-dia, familiares e amigos realizaram buscas preliminares no local, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros iniciou as operações oficiais ainda no domingo, mobilizando recursos, como ambulância, drone e cinco bombeiros militares.

Equipe com cães farejadores também participou de buscas por jovem na Pedreira Orleans

Durante o primeiro dia de buscas, as equipes encontraram uma testemunha que afirmou ter visto o jovem saindo da água após nadar e deixando o local em sua bicicleta, o que inicialmente descartou a hipótese de afogamento.

Os cães farejadores indicaram a presença do rapaz na área, mas não conseguiram apontar um local específico ou direção. As equipes também tentaram obter imagens de câmeras de segurança de uma empresa próxima.

Na manhã desta segunda-feira, seguindo o planejamento traçado, os bombeiros retomaram as buscas utilizando cães treinados e realizando mergulhos na pedreira, quando o corpo foi encontrado submerso.

As circunstâncias exatas da morte ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.