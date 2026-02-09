Semana começa quente no Paraná, mas frente fria traz chuva perto do Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um sistema meteorológico que atua no Sudeste do Brasil vai manter o tempo mais seco no Paraná até quarta-feira (11/02). Com menos nuvens e predomínio de sol, as temperaturas sobem significativamente, podendo chegar a 35°C no interior do estado. Contudo, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria chegará no final da semana trazendo muita chuva para os primeiros dias de Carnaval.

A pausa nas precipitações acontece após um fim de semana marcado por tempestades no Paraná. O avanço de um cavado meteorológico, fenômeno que provoca queda de pressão em superfície, causou grandes volumes de chuva em diversas regiões do estado no sábado (07/02). Os maiores registros foram em Antonina (72 mm), Morretes (52,8 mm) e Campina da Lagoa (50,4 mm).

Recebeu um alerta de chuva em Curitiba?

No sábado, a Defesa Civil emitiu pela primeira vez um alerta para Curitiba por cell broadcast. Este sistema avisa sobre situações de tempestades extremas, que exigem ação imediata das pessoas na busca por locais seguros. Por isso, essa mensagem, que não necessita de cadastro prévio na Defesa Civil, sobrepõe-se às informações no celular para garantir que o aviso chegue à população.

O alerta para a capital paranaense incluiu ainda a região de São José dos Pinhais, também impactada pelas condições climáticas adversas. Em Curitiba, os ventos atingiram 78,9 km/h na estação meteorológica da prefeitura, no bairro Pinheirinho. Os maiores acumulados de chuva foram registrados na região norte da cidade, em curto espaço de tempo: as estações da prefeitura marcaram 18,6 mm no Boa Vista, 17,4 mm no Bairro Alto, 12,5 mm no Atuba, 11,2 mm no Cajuru, enquanto a estação do Simepar no Jardim das Américas registrou 15,2 mm.

Em São José dos Pinhais, a estação pluviométrica do Cemaden, no bairro São Marcos, registrou 20,9 mm em curto período.

Paraná vai ter semana quente e seca

No Paraná, a chuva já começou a diminuir. No domingo (08/02), os maiores acumulados foram em Cambará (40 mm) e Antonina (34,8 mm). A situação é diferente no Sudeste do Brasil onde, entre esta segunda-feira (09/02) e a próxima quarta (11/02), um sistema semi estacionário atua. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ocasionará muita chuva entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“Esse sistema acaba contribuindo para que toda a umidade da Amazônia avance em direção a essas regiões. Dessa forma, aqui no Paraná, nós ficamos com pouca disponibilidade de umidade na atmosfera, o que resulta em pouca chuva. Até quarta-feira o tempo ficará um pouco mais seco, com possibilidade de pancadas de chuva de forma muito pontual”, explica o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

Com o predomínio de sol, as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná enfrentarão calor intenso, podendo alcançar 35°C em algumas cidades. Já no Norte, Campo Gerais e Leste do estado, a umidade vinda do oceano ainda mantém maior variação de nuvens, persistindo a possibilidade de chuva irregular, principalmente durante a tarde. Até terça-feira, as temperaturas não ultrapassam 28°C nestas regiões, mas aumentarão gradativamente a partir de quarta-feira (11/02).

“Na quinta-feira retornamos a uma condição mais típica de verão em praticamente todo o Paraná, com muito calor, temperaturas acima dos 30°C em praticamente todos os municípios, e com aquela chuva rápida e localizada, especialmente no período de maior aquecimento”, ressalta Braun.

O cenário muda na sexta-feira (12/02), quando o avanço de uma frente fria deve contribuir para o aumento nos índices de instabilidade. Há risco de tempestades em todos os setores do Paraná. A aproximação deste sistema frontal segue sob monitoramento constante do Simepar, que emitirá novos boletins meteorológicos ao longo da semana.