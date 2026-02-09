Idosas perdidas em mata são resgatadas após 24h em Morretes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após quase 24 horas desaparecidas, três idosas foram localizadas com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) na tarde deste domingo (08/02), em uma área de mata no município de Morretes, Litoral do Estado. As mulheres estavam nas proximidades do Pesqueiro Nhundiaquara quando se perderam durante um passeio pela região, por volta das 22h de sábado (07/02).

O alerta sobre o desaparecimento chegou ao quartel dos bombeiros em Paranaguá na manhã de domingo, quando um familiar procurou a corporação informando que sua mãe e sua tia haviam se perdido na mata. Segundo o relato, as mulheres estavam extremamente cansadas e precisavam de apoio para serem resgatadas. Antes de perderem contato, conseguiram enviar sua localização aproximada.

As operações de busca começaram às 8h, com a primeira equipe sendo enviada ao local às 9h. A incursão inicial, realizada até as 11h, não teve sucesso. Diante da dificuldade do terreno, os bombeiros reorganizaram as equipes, mobilizando simultaneamente grupos terrestres e aquáticos, além de um helicóptero que realizou sobrevoos para tentar localizar as coordenadas informadas.

“Durante a operação, as equipes conseguiram localizar as vítimas na região indicada, nas proximidades das coordenadas repassadas. No momento do resgate, foi constatado que havia uma terceira vítima, cuja presença não era de conhecimento inicial do solicitante”, explica a capitã Tamires Pereira.

As três mulheres resgatadas têm 71, 70 e 59 anos e são naturais de Morretes e Paranaguá. O resgate aconteceu por volta das 14h. Apesar do visível desgaste físico, nenhuma delas apresentava ferimentos. Todas foram avaliadas no local pelas equipes de resgate.