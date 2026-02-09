Nota Paraná: prêmio de R$ 1 milhão sai para morador de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um consumidor de 66 anos, morador do bairro Cristo Rei em Curitiba, foi o grande vencedor do prêmio de R$ 1 milhão sorteado pelo programa Nota Paraná nesta segunda-feira (09). O ganhador participou com seis bilhetes gerados a partir de 16 notas fiscais emitidas em outubro, totalizando gastos de R$ 1.105,00. O bilhete premiado teve o número 1.674.419.

Este foi o primeiro prêmio de R$ 1 milhão entregue pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em 2026. Além do prêmio principal, uma consumidora da Zona Rural de Cornélio Procópio foi contemplada com R$ 100 mil, e um morador de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, ganhou R$ 50 mil.

O sorteio também distribuiu 100 prêmios de R$ 1 mil, 8 mil de R$ 100 e 15 mil de R$ 50, totalizando 23.103 prêmios e R$ 2,8 milhões em valores sorteados.

O Nota Paraná é um programa de cidadania fiscal que beneficia consumidores e entidades sociais. Atualmente, 1.962 instituições estão cadastradas, atuando em áreas como assistência social, saúde, proteção animal, esporte e cultura. Desde setembro de 2023, essas entidades concorrem mensalmente a 40 prêmios de R$ 5 mil.

Para participar do programa, os consumidores devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao realizar compras em estabelecimentos comerciais do estado. Cada nota fiscal com CPF gera bilhetes para os sorteios mensais, além de acumular créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante.

O cadastro pode ser feito no site do Nota Paraná, preenchendo uma ficha com dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação de senha pessoal.