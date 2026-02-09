Megaobra da Sanepar deixa 18 bairros de Curitiba sem água nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 8h desta terça-feira (10/2), o fornecimento de água será interrompido para o conserto de um vazamento em uma adutora de 700 milímetros pela Sanepar. A pausa no abastecimento poderá deixar torneiras secas em 18 bairros de Curitiba.

Os bairros afetados são: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Cidade Industrial, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindóia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Sítio Cercado, Tatuquara, Vila Izabel e Xaxim.

A estimativa da companhia é de que a normalização do sistema ocorra de forma gradativa a partir da manhã de quarta-feira (11/2). No mesmo período, os bairros Campo de Santana, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará também serão impactados por outra frente de manutenção programada.

Essas regiões são atendidas pelo Centro de Reservação Tatuquara, que passará por uma nova fase de obras para ampliação da capacidade do sistema. Com a intervenção, os reservatórios Miringuava, Passaúna e Iguaçu passarão a operar de forma integrada.

Devido à magnitude das intervenções, o fornecimento poderá apresentar instabilidade nessas regiões, com possibilidade de baixa pressão ou falta temporária de água. Serão instaladas novas tubulações, o que pode provocar interrupções pontuais durante a execução dos serviços.

A normalização completa para os bairros atendidos pelo Centro de Reservação Tatuquara está prevista para a madrugada de quarta-feira (11/2), de forma gradual.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o horário informado, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

Também é possível registrar a ocorrência pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para agilizar o atendimento, a empresa orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

