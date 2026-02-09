Tornado atingiu Foz do Iguaçu no fim de semana, confirma Simepar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um tornado de baixa intensidade foi registrado na tarde de sábado (07/02) em Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. A ocorrência do fenômeno foi confirmada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) nesta segunda-feira (09/02), após análises técnicas.

O tornado ocorreu por volta das 14 horas, na localidade de Arroio Dourado, e foi classificado pela equipe de meteorologistas do Simepar como F0 na escala Fujita, a categoria mais leve. Neste nível, os ventos podem variar de 64 km/h a 116 km/h, causando apenas danos leves às estruturas atingidas.

Segundo informações do Simepar, apenas uma propriedade rural foi afetada pelo tornado. Nenhum prejuízo foi oficialmente relatado à Defesa Civil Estadual até o momento.

Tornados no Paraná

No dia 10 de janeiro, um tornado atingiu São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O relatório do Simepar classificou o fenômeno na categoria F2 na Escala Fujita, com ventos estimados entre 180 km/h e 253 km/h. O evento provocou danos na cidade e foi caracterizado como atípico e pontual.

Também em janeiro, no dia 1, um tornado foi registrado em Mercedes, no Oeste do Paraná. Esse foi o primeiro registro de 2026 no estado. O fenômeno provocou ventos de até 120 km/h, causando destelhamentos, danos em residências e prejuízos a moradores da região.