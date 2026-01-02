Primeiro tornado do ano causa estragos no interior do Paraná; Vídeo impressiona!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cidade de Mercedes , no extremo Oeste do Paraná, registrou o primeiro tornado de 2026 no estado. O fenômeno, na noite desta quinta-feira (1º/1), provocou ventos de até 120 km/h, causando destelhamentos, danos em residências e prejuízos a moradores da região.

Após análise de imagens de satélite e dados de radar, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou o evento como um tornado de categoria F1, escala que indica ventos entre 117 km/h e 180 km/h. Esse tipo de fenômeno pode causar danos estruturais moderados, como queda de árvores, postes e destelhamentos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a formação do funil no céu e nuvens associadas à tempestade. Assista abaixo:

Apesar da força do fenômeno, a Defesa Civil Estadual informou que não houve registro de feridos ou ocorrências graves relacionadas ao tornado. As equipes seguem monitorando a região.

Tornado em Novembro foi devastador

Em novembro, um tornado de categoria F4 atingiu Rio Bonito do Iguaçu, sendo considerado o mais intenso já registrado no Paraná. No mesmo dia, outros dois tornados também foram confirmados no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, e no município de Turvo. Relembre aqui como foi.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉