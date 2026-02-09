Concurso nacional definirá projeto da nova sede da Câmara de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) lançou nesta segunda-feira (9/2) um concurso nacional de arquitetura para definir o projeto de sua nova sede. O edital, publicado com apoio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), prevê a criação de novos espaços públicos e a restauração do Palácio Rio Branco.

O concurso, promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, tem como objetivo integrar diferentes funções em um espaço público relevante para os curitibanos. A iniciativa busca atrair propostas inovadoras que promovam a requalificação urbana e valorizem os espaços públicos da região central.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 1º de abril de 2026 pelo site www.concursocmc.com. O concurso será realizado em duas etapas, com envio de estudos preliminares até 13 de abril e julgamento entre 16 e 18 de abril. A segunda fase terá prazo até 18 de maio para envio dos projetos, com julgamento nos dias 20 e 21 de maio.

Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro: R$ 80 mil para o 1º lugar, R$ 70 mil para o 2º e R$ 50 mil para o 3º. O vencedor terá direito à contratação para desenvolver os projetos, no valor de R$ 2.287.500,00.

O novo complexo da CMC foi tema de uma oficina realizada em 2025, que contou com a participação de técnicos do Ippuc, servidores da Câmara e representantes da comunidade local. As contribuições dessa oficina foram utilizadas para definir as principais premissas do projeto.