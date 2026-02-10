Alerta no Carnaval! Polícia reforça orientações contra novos golpes durante grandes eventos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante o período de Carnaval, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) reforça orientações de segurança à população devido ao aumento de golpes e crimes contra o patrimônio em eventos com grande fluxo de pessoas. A adoção de cuidados simples pode evitar prejuízos e garantir uma folia mais segura.

Conforme o delegado Rodrigo Brown, coordenador operacional no Verão Maior pela PCPR, a maioria dos crimes ocorre em momentos de distração, quando as pessoas relaxam nos cuidados básicos com seus pertences em ambientes com grande aglomeração. “A atenção aos detalhes, como conferir valores antes de pagamentos e manter objetos pessoais bem protegidos, é fundamental para evitar golpes e furtos”, destaca.

Entre os principais golpes registrados está o do PIX, em que criminosos induzem a vítima a confirmar transferências com valores superiores ao combinado. A PCPR orienta que o cidadão sempre confira atentamente o valor exibido na tela do celular ou da maquininha antes de concluir a operação.

Outro golpe recorrente é o da maquininha, que envolve equipamentos adulterados para roubo de dados bancários ou cobrança indevida. A recomendação é nunca perder o cartão de vista, verificar se a maquininha não apresenta sinais de violação e confirmar o valor da transação antes de digitar a senha.

A PCPR também alerta para o risco do golpe “Boa Noite Cinderela”, no qual a vítima tem sua bebida adulterada com substâncias que causam desorientação, facilitando o furto. Para evitar, não aceite bebidas de desconhecidos e utilize recipientes mais fechados.

O que fazer em caso de Golpe no Carnaval?

Em caso de golpe, a orientação é registrar um boletim de ocorrência imediatamente, fornecendo o máximo de informações possíveis. No Paraná, o BO pode ser registrado pelo site da PCPR ou em uma delegacia. A rapidez na comunicação do crime é essencial para o trabalho policial e aumenta as chances de identificação dos autores.

